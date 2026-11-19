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Днес решихме един дългогодишен проблем на спортната общественост в София, в частност на Обединени спортни клубове (ОСК) "Левски". През следващите 10 години от ОСК "Левски" ще управляват и поддържат базата и ще заплащат всички разходи за нея. Това заяви пред журналисти председателят на Столичния общински съвет (СОС), съвносител на доклада заедно с кмета на София Васил Терзиев и общинският съветник Вили Лилков от "Синя София".

Ние, като община, ще продължим да следим състоянието ѝ и ще бъдем техен партньор, към когото могат да се обръщат при необходимост от подкрепа, каза Петров. Според него това е важна крачка, тъй като години наред спортните клубове, които обитават базата, бяха в несигурност и не можеха да кандидатстват по европейски и национални програми, тъй като до момента държавата не им беше предоставила официално право на ползване.

Вили Лилков заяви, че повече от 30 години от ОСК "Левски" са чакали да получат за управление базата, за която досега са се грижили, но не са имали формалното право да я ползват. Оттук нататък 24-те клуба, които влизат в ОСК "Левски", ще разполагат със своята база, каза Лилков. По думите му това е продължение на политиката на Столичната община да предоставя общинската спортна база за ползване от спортните клубове в София.

Това трябва да бъде и национална политика - общините да станат собственици на спортните бази на своята територия, разбира се, с изключение на тези с национално значение, за да могат да ги предоставят на спортните клубове, заяви общинският съветник. Той подчерта, че ОСК "Левски" са предложили и инвестиционна програма за следващите години за развитие на базата и за бокс, лека атлетика, баскетбол и за всички останали спортове, които се практикуват в Левски.

Кметът Васил Терзиев каза пред журналисти, че е много важно да има централизирано управление на тези имоти, вместо да се последва примерът на други спортни клубове, при които през годините цялата база е била разпокъсана. Радвам се, че днес ще направим тази толкова важна и дългоочаквана стъпка, която ще позволи още по-ефективно управление и реализиране на дългосрочната визия за развитието на всички тези клубове, заяви столичният кмет. Той посочи, че по този начин се доказва как различни модели на управление могат да работят ефективно и как може да се развива спорта в града.

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В решението не влизат футболният клуб и частта от стадион "Георги Аспарухов", ползвана от него.

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