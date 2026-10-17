Тя няма претенции към резултата от Общото събрание

2342 Снимка: БТА

Станка Златева обяви, че няма намерение да обжалва решенията на днешното извънредно Общо събрание, на което тя бе освободена от поста председател на Управителния съвет на родната федерация по борба.

По време на Общото събрание над 90 клуба гласуваха за разпускане на настоящия Управителен съвет и свалянето на Златева, като на нейно място бе избран Тодор Ангелов, както и нови членове на Управителния съвет.

Въпреки възникналия скандал и напускането на около 20 клуба, подкрепящи Златева, които пожелаха събранието да бъде обявено за нелегитимно, самата тя не предяви такива претенции.

В интервюто си след края на събранието тя заяви, че няма да обжалва и ще даде пълномощно на новия президент да работа, като също така добави, че си тръгва с облекчение.

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"Аз няма какво да обжалвам. Давам пълномощно и новият президент да работи. Аз не съм достатъчно компетентна, за да казвам кое е легитимно и кое не, но Троянският кон Белчо Горанов отново потопи хората, с които работи. Аз не искам да се занимавам повече с тази организация. Хората искат Тодор Ангелов, видяха какво ги чака, видяха кои хора са в Управителния съвет, видяха и какво следва. Не мисля, че нещата са лични. За първи път видях... Едни хора, които искат да смачкат на всяка цена, без значение какви човешки животи са засегнати. Тръгвам си с облекчение".

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