Стилян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри
Сребро в скока на дължина
Стилян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българинът завоюва сребърно отличие в скока на дължина на турнира по лека атлетика в столицата на Сенегал.
Орлинов постигна 7.30 в най-добрия си пети опит. При първото си излизане в сектора той записа 7.24, след което последваха три фаула, а в шестия опит има 7.29 метра.
Шампион стана японецът Коки Хасебе със 7.45. Трети е Ибрахим Савадого (Буркина Фасо) със 7.23.
Това е четвърти медал за България в леката атлетика от младежки олимпийски игри. Първото отличие спечели Георги Цонов - бронз в тройния скок в Сингапур 2010. През 2018-а в Буенос Айрес Александра Начева триумфира с олимпийската титла в тройния скок, а Валентин Андреев завоюва сребро в хвърлянето на чук.
С отличието на Стилян Орлинов България вече има един златен, два сребърни и един бронзов медал в леката атлетика от младежки олимпийски игри.
Отличието на Орлинов е второ за България в Дакар, след бронза на Иван Николчев в джудото.
Другият българин Васил Антонов в надпреварата днес се класира за финала на 400 метра. Националът даде второ време във втора полуфинална серия 49.07 секунди при изключително горещо време и температура около 40 градуса.
Битката за медалите в дисциплината ще бъде на 9 ноември от 17:00 часа. Пак утре предстои финалното бягане на 3000 метра с участието на Зара Илиева.