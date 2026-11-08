28 Снимка: БТА

Стилян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българинът завоюва сребърно отличие в скока на дължина на турнира по лека атлетика в столицата на Сенегал.

Орлинов постигна 7.30 в най-добрия си пети опит. При първото си излизане в сектора той записа 7.24, след което последваха три фаула, а в шестия опит има 7.29 метра.

Шампион стана японецът Коки Хасебе със 7.45. Трети е Ибрахим Савадого (Буркина Фасо) със 7.23.

Това е четвърти медал за България в леката атлетика от младежки олимпийски игри. Първото отличие спечели Георги Цонов - бронз в тройния скок в Сингапур 2010. През 2018-а в Буенос Айрес Александра Начева триумфира с олимпийската титла в тройния скок, а Валентин Андреев завоюва сребро в хвърлянето на чук.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

С отличието на Стилян Орлинов България вече има един златен, два сребърни и един бронзов медал в леката атлетика от младежки олимпийски игри.

Отличието на Орлинов е второ за България в Дакар, след бронза на Иван Николчев в джудото.

Другият българин Васил Антонов в надпреварата днес се класира за финала на 400 метра. Националът даде второ време във втора полуфинална серия 49.07 секунди при изключително горещо време и температура около 40 градуса.

Битката за медалите в дисциплината ще бъде на 9 ноември от 17:00 часа. Пак утре предстои финалното бягане на 3000 метра с участието на Зара Илиева.

Снимка: БТА

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.