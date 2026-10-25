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Стоян Кубатов пропусна шанса да донесе първи медал на България от Световното първенство по борба в Астана.

В категория до 77 килограма класически стил, Кубатов загуби с туш схватката за бронза срещу Шуай Мамедау от Беларус.

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Вчера Кубатов успя да достигне полуфиналите, където отново бе спрян с туш от молдовеца Александрин Гуту, а за съжаление днес по същия начин изпусна и бронзовия медал.

В края на схватката Кубатов изоставаше в резултата и трябваше да предприеме риск, от което неговият опонент се възползва и така остави България без медал на този етап.

Утре Кирил Милов също ще има шанс да се бори за бронз в категория до 97 килограма, след като по-рано днес загуби полуфиналната си схватка от друг представител на Беларус.

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