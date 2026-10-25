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Стоян Кубатов пропусна шанса да донесе първи медал на България от Световното първенство по борба в Астана.
В категория до 77 килограма класически стил, Кубатов загуби с туш схватката за бронза срещу Шуай Мамедау от Беларус.
Вчера Кубатов успя да достигне полуфиналите, където отново бе спрян с туш от молдовеца Александрин Гуту, а за съжаление днес по същия начин изпусна и бронзовия медал.
В края на схватката Кубатов изоставаше в резултата и трябваше да предприеме риск, от което неговият опонент се възползва и така остави България без медал на този етап.
Спортът е повече от резултат
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Утре Кирил Милов също ще има шанс да се бори за бронз в категория до 97 килограма, след като по-рано днес загуби полуфиналната си схватка от друг представител на Беларус.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.