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Новина номер едно в американския спорт не идва от терена тази сутрин, а от медицинските изследвания на звездата на Филаделфия Ийгълс Джейлън Хъртс, който засега е аут със сигурност до края на сезон 2026. В понеделник вечер му бе поставена сериозна медицинска диагноза - дълбока венозна тромбоза и двустранна белодробна емболия. Куотърбекът, който е шампион от Супербоул през 2025-а и подписа рекорден договор за 255 милиона долара с Филаделфия, е в болница, като състоянието му се определя като "стабилно".

Проблемът е започнал като повърхностен съсирек (тромб) в левия прасец, получен след удар по време на мач в началото на октомври. Но дали заради недоглеждане на медицинския щаб, или заради преценка, че липсва пряка опасност, Хъртс игра летя до Лондон дни по-късно и играч в мач там срещу Джаксънвил, после изкара още дълги часове в самолета обратно за Щатите... Неща, които се смятат за недопустими, когато има кръвни съсиреци в организма. Обстойни медицински изследвания във Филаделфия в последните дни показаха, че съсиреците са се придвижили по кръвния поток и са достигнали до двата му бели дроба.

Това означава, че той е поставен веднага на режим на лечение с антикоагуланти (лекарства за разреждане на кръвта), който се очаква да продължи поне 3 месеца. Докато приема медикаментите, на Хъртс му е абсолютно забранено да участва в каквито и да е контактни спортни дейности, включително тренировки или мачове по американски футбол. Той може да прави леки индивидуални тренировки, но не се препоръчва никакво натоварване.

Лекарите очакват все пак пълно възстановяване и дори завръщане към играта след 6 до 9 месеца, което му дава шанс - при най-доброто стечение на обстоятелствата, да играе отново през следващия сезон. Според прес информацията от отбора му, елиминиран е непосредствения риск за живота му, но остава под постоянно наблюдение в болница.

В историята на спорта има примери за елитни атлети - Серина Уилямс и Виктор Уембаняма, например, които са преминавали през сходни проблеми с кръвни съсиреци и успешно са продължавали кариерите си на най-високо ниво. Има обаче и обратните, при това немалко.

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