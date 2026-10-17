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Суперзвездата на голфа Джон Рам ще се откаже от около 75 милиона евро, които има да получава по договорите с веригата LIV Golf, за да скъса всякакви отношения с нея.
Новината съобщи медийният гигант ESPN, а тя е значима, защото именно бившият №1 в световната ранглиста бе най-значимото име, избрало преди време саудитските "отцепници" в аристократичния спорт.
LIV Golf отдели турнири от традиционната система на PGA голф тура, администрирана от Асоциацията на професионалните играчи.
В последните месеци обаче финансовото състояние на новата верига се оказа тежко, а е нужна и допълнителна инвестиция от Саудитска Арабия, за да се избегне банкрут.
Но дори и след като такава бе гарантирана, някои разочаровани асове опитват да напуснат LIV Golf и да се върнат при официалния, традиционен тур.
Спортът е повече от резултат
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Рам е един от тях и ще прежали огромната сума - около 75 милиона евро, за да скъса всякакви договорни отношения със саудитците.
Тяхната позиция към момента не е известна, защото техен представител отказа да коментира новината пред ESPN.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.