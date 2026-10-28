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Станка Златева все още не е дала пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов, който може да изпълнява пълноценно функциите си на президент на федерацията по борба.

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На Общото събрание, което беше свикано от съда, петкратната световна шампионка обяви, че се оттегля у дома и няма да пречи на новоизбраното ръководство. Думите ѝ бяха казани пред цялата аудитория, между която имаше и десетки медии. Въпреки това Ангелов и екипът му все още чакат да получат пълномощното, докато продължава световното първенство в Казахстан, където Семен Новиков взе златен медал.

Новите шефове на борбата призоваха Златева да продължи да се занимава със своя борцов клуб в Сливен и гарантираха, че ще ѝ помогнат с финансиране.

Докато първенството в Астана е в разгара си, се появиха пет жалби срещу решенията на Общото събрание.

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Въпреки всички уверения на г-жа Станка Златева, че ще даде пълномощно, че няма да има проблеми... Резултатът на Общото събрание беше 94:0 за освобождаване ѝ.

"Но жалбите са налице, те са от приближени до нея клубове. Като човек близо до спорта, не вярвам, че един спортист може да саботира собствения си спорт. В момента наблюдаваме саботаж на спорта борба!", каза пред bTV адвокатът и член на Управителния съвет на новоизбраното ръководство Станислав Трендафилов.

"Свикна ли сме, ще се борим. Брутално посегателство срещу спорта. Както досега виждаме, животът сам показва как се развиват подобни сценарии - г-жа Весела Лечева работи активно след година и половина в подобна ситуация. Не е достойно да обжалваш. Разбирам, да имаше 1-2 гласа разлика, но при 94:0 ми се струва недостойно...", коментира той.

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