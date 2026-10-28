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Станка Златева все още не е дала пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов, който може да изпълнява пълноценно функциите си на президент на федерацията по борба.

На Общото събрание, което беше свикано от съда, петкратната световна шампионка обяви, че се оттегля у дома и няма да пречи на новоизбраното ръководство. Думите ѝ бяха казани пред цялата аудитория, между която имаше и десетки медии. Въпреки това Ангелов и екипът му все още чакат да получат пълномощното, докато продължава световното първенство в Казахстан, където Семен Новиков взе златен медал.

Новите шефове на борбата призоваха Златева да продължи да се занимава със своя борцов клуб в Сливен и гарантираха, че ще ѝ помогнат с финансиране.

Докато първенството в Астана е в разгара си, се появиха пет жалби срещу решенията на Общото събрание.

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Въпреки всички уверения на г-жа Станка Златева, че ще даде пълномощно, че няма да има проблеми... Резултатът на Общото събрание беше 94:0 за освобождаване ѝ.

"Но жалбите са налице, те са от приближени до нея клубове. Като човек близо до спорта, не вярвам, че един спортист може да саботира собствения си спорт. В момента наблюдаваме саботаж на спорта борба!", каза пред bTV адвокатът и член на Управителния съвет на новоизбраното ръководство Станислав Трендафилов. "Свикна ли сме, ще се борим. Брутално посегателство срещу спорта. Както досега виждаме, животът сам показва как се развиват подобни сценарии - г-жа Весела Лечева работи активно след година и половина в подобна ситуация. Не е достойно да обжалваш. Разбирам, да имаше 1-2 гласа разлика, но при 94:0 ми се струва недостойно...", коментира той.

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