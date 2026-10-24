Световната и европейска шампионка Виктория Ангелова е "Изгряваща звезда" на Европа
Тя е първата представителка на българската лека атлетика с наградата
Виктория Ангелова записа нова златна страница в историята на българската лека атлетика! Само на 17 години световната и европейска шампионка на троен скок за девойки спечели престижното отличие "Изгряваща звезда на Европа" за 2026 година. Наградата на Европейската атлетика беше връчена по време на традиционната церемония Golden Tracks в Лозана (Швейцария).
Това е историческо признание за България, тъй като за първи път роден лекоатлет печели отличието от учредяването му през 2007 година.
В конкуренцията за престижния приз Ангелова изпревари чехкинята Линда Боткова, европейска шампионка на 400 метра с препятствия при девойките под 18 години, и словенката Жива Ремич, която през сезона спечели европейската и световната титла на 800 метра при девойките под 18 и под 20 години.
Признанието идва след изключителен сезон за възпитаничката на Георги Помашки. През юли тя триумфира на Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Риети (Италия) с резултат 13.98 метра - рекорд на шампионатите и най-добро постижение в света за сезона при девойките.
По-малко от месец по-късно Ангелова покори и световния връх, като спечели титлата на първенството за юноши и девойки под 20 години в Юджийн (САЩ) с 13.91 метра. Така едва 17-годишната българка стана световна шампионка в по-горната възрастова група.
Отличието на Европейската атлетика е поредното голямо признание за Ангелова през последните седмици. На 14 октомври тя беше избрана и за "Изгряваща звезда" на Балканите по време на Балканската гала в Тирана (Албания).
Наградата "Изгряваща звезда на Европа" е сред най-престижните индивидуални отличия за млади лекоатлети на континента. Сред предишните й носителки са олимпийските и световни шампионки Нафисату Тиам, Ярослава Магучих, Фемке Бол и Джесика Енис-Хил и други. През 2025 година Божидар Саръбоюков също достигна до финалната тройка за отличието при мъжете, но наградата беше присъдена на поляка Хуберт Трошчанка.