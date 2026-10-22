Снимка: IMAGO Световните серии в бейзбола - митове, легенди и куриози

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Сезон 2026 г. в американската бейзболна Мейджър лига достигна своя дългоочакван финал. А този път е и някак по-различно, защото един срещу друг в Световните серии се изправят два отбора, които никога в историята си не са печелили шампионския трофей - Милуоки Брюърс и Тампа Бей Рейс.

Прогнози за финала между "пивоварите" и "лъчите" вече се приемат активно в сайта на букмейкър №1 у нас, познат като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан.

По традиция Световните серии не просто генерират бейзболни шампиони, но често създават и истории, които се помнят с десетилетия напред. Сред тях има обиден собственик на козел, маймуна на стадионния екран и жест, чието значение се обсъжда почти век по-късно. На най-голямата бейзболна сцена дори странностите придобиват легендарни размери.

Козелът, обвинен за десетилетия разочарования

През 1945 г. собственикът на чикагския ресторант Billy Goat Tavern Уилям "Били" Сианис решава да посети четвъртия мач от Световните серии между Чикаго Къбс и Детройт Тайгърс. Компания му прави домашният му козел. За необичайната двойка има купени билети, но присъствието на животното се превръща в проблем (на снимката).

Според популярната версия козелът е отстранен заради миризмата си, а разгневеният Сианис проклина Къбс. Подробностите за случилото се и точните му думи се различават според разказвача, но легендата за "проклятието на козела" постепенно се превръща в част от самоличността на клуба. Чикаго Къбс губи финала, а всяко следващо разочарование дава нов живот на историята.

Къбс най-после печели Световните серии през 2016 г., прекратявайки чакане от 108 години след предишната си титла през 1908. А проклятието на козела? То окончателно е признато за развалено.

А заведението съществува и до днес, управлявано от наследниците на Уилям Сианис.

След 108 г. чакане идват още 17 минути

Финалът през 2016 г. предлага почти прекалено драматичен сценарий за привържениците на Чикаго Къбс. Отборът наваксва изоставане от 1:3 победи срещу Кливланд и стига до решителен седми мач. В него Чикаго губи удобен аванс, а след деветия ининг резултатът е 6:6.

Тогава започва да вали дъжд.

След повече от век чакане за титла привържениците са принудени да преживеят още една пауза. Прекъсването продължава 17 минути и дава възможност на Къбс да се съвземе преди допълнителния ининг. След подновяването Чикаго отбелязва два пъти и в крайна сметка печели с 8:7.

Така един от най-дългите шампионски "сухи периоди" в професионалния спорт приключва след обрат в серията, изпуснат аванс и последно изпитание на търпението. Дори времето сякаш настоява развръзката да не дойде лесно.

Бейб Рут и хоумрънът, който може би е предсказал

На 1 октомври 1932 г., в третия мач между Ню Йорк Янкис и Чикаго Къбс, легендарният Бейб Рут прави жест, който се превръща в една от най-известните загадки в спорта. По време на излизането си на бат той сочи с ръка, а малко след това изпраща топката за хоумрън към централната част на трибуните.

Така се ражда историята за "предсказания удар". Според легендата Рут предварително посочва къде ще изпрати топката и след това изпълнява обещанието си пред враждебно настроената публика.

Проблемът е, че значението на жеста остава спорно. Възможно е той да е насочен към питчера Чарли Руут или към играчите на Къбс, с които Рут разменя реплики. Запазените кадри не решават окончателно спора. Хоумрънът е факт, а намерението зад посочването остава част от митологията на бейзбола.

Трима отстранени съперници с едно самостоятелно изпълнение

Понякога куриозът се състои в това един играч да свърши работата на цялата защита. На 10 октомври 1920 г., в петия мач между Кливланд Индиънс и Бруклин Робинс, Бил Уомбсганс прави точно това.

Той улавя ударената топка във въздуха, с което отстранява батера. След това стъпва на втора база, преди бегачът да успее да се върне, а накрая докосва с топката другия приближаващ съперник. Три отстранявания, приключила половина от ининга и нито едно подаване към съотборник.

Този епизод влиза в историята като самостоятелна тройна игра - изключително рядко съчетание от правилно позициониране, бърза реакция и благоприятно стечение на обстоятелствата. За зрителите на стадиона преживяването вероятно е било още по-необичайно: всичко приключва, преди част от тях да осъзнаят какво точно се е случило.

Три хоумръна срещу трима различни питчери

Реджи Джаксън превръща шестия мач от Световните серии през 1977 г. в собствен спектакъл. Срещу Лос Анджелис Доджърс звездата на Ню Йорк Янкис записва три хоумръна в три последователни излизания на бат.

Още по-впечатляваща е подробността, че всеки от ударите идва още при първото подаване. При това срещу трима различни питчери - Бърт Хутън, Елиас Соса и Чарли Хъф. Смяната на човека, който хвърля топката, очевидно не променя намеренията на Джаксън.

Янкис печели мача и титлата, а вечерта се превръща в най-прочутото потвърждение на неговото прозвище "Мистър Октомври". За защитата на Доджърс това е болезнен пример как три отделни момента могат да изглеждат като повторение на един и същ кошмар.

Маймуната, която се появява точно навреме

През 2002 г. Анахайм Ейнджълс разполага с необичаен помощник - скачаща маймуна, която се появява на големия стадионен екран, за да надъхва публиката. Позната като Rally Monkey, тя се превръща в символ на надеждата за обрат.

Най-прочутият ѝ момент идва в шестия мач от Световните серии срещу Сан Франциско Джайънтс. Ейнджълс изостава с 0:5 в седмия ининг и е близо до загуба на финала. Публиката обаче продължава да шуми, маймуната скача на екрана, а на терена започва нещо, което изглежда все по-малко вероятно само минути по-рано.

Домакините отбелязват по три точки в седмия и осмия ининг и печелят с 6:5, за да изпратят серията в решителен седми мач. Спортната заслуга принадлежи на играчите, но в колективния спомен място получава и един особено енергичен примат.

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