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Марк Маркес от отбора Дукати Леново спечели титлата в клас MotoGP на Световния шампионат по мотоциклетизъм на писта с осмо място в състезанието за Голямата награда на Португалия, а Марко Бедзеки поведе производителя Априля към троен успех.

След като пропусна шанса си да подпечата трофея в Катар и в спринта в Портимао, Маркес се нуждаеше просто да завърши в челната деветка на неделното състезание. Той поведе в първата обиколка, но продължи с пестеливо и пресметливо каране след съботната катастрофа.

Така Бедзеки нямаше никаква конкуренция и записа двойна победа в Портимао, печелейки пред съотборника си от заводския отбор на Априля Хорхе Мартин с 3,845 секунди. Раул Фернандес от Тракхаус оформи тройния подиум за италианския производител с трето място, а Фабио Ди Джанантонио финишира четвърти за VR46.

Всички погледи обаче бяха вперени в Маркес, който пресече финалната линия на осмо място и спечели осмата си титла в MotoGP, с която изпревари легендата Валентино Роси и се изравни с Джакомо Агостини като най-успешните пилоти в историята на Кралския клас.

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Включвайки титлите в категориите 125сс и Moto2, Маркес вече е десеткратен световен шампион, с което излиза на трето място във вечната ранглиста. Агостини е на първа позиция с 15, а Анхел Нието е втори с 13.

В съкратено заради червен флаг състезание в Moto2 победите стана Даниел Муньос, за когото това бе първи триумф в средния клас. В Moto3 надпреварата бе спечелена след драматична битка в последната обиколка от вече коронования шампион Максимо Килес. Испанецът записа своята 12-а победа за сезона, изпреварвайки Рико Салмела Адриан Фернандес.

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