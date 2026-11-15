Българинът влезе в челната десетка на слалома в Леви

6843 Снимка: АР/БТА

Най-добрият блъгарски алпийски скиор Алберт Попов откри по отличен начин новия сезон в Световната купа. В слалома в Леви (Финландия) той съумя да се нареди в челната десетка в крайното класиране и да вземе точки още в откриващия си старт за годината.

Попов даде общо време от 1:49.55 минути в двата манша, като след първото спускане бе осемнадесети в класирането, а във втория манш приключи с пето време, което комбинирано с няколко отпадания му помогна да се изстреля на последната позиция в Топ 10.

Освен това българинът записа най-добро преминаване от всички участници във втория манш в най-стръмната част на пистата във финландския ски курорт. Десетата позиция е най-доброто представяне в кариерата на Попов на тази писта.

За втора поредна година първото място печели Лукас Пинейро Бротен (Бразилия). Роденият в Осло скиор, който преди две години взе решение да кара за родината на майка си, отново бе на невероятно ниво - 1:48.04 минути сумарно време от двете спускания.

Пинейро бе спечелили и първия старт за сезона като цяло - гигантския слалом в Зьолден в края на октомври.

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