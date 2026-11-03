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Голямото спортно празненство в Ню Йорк с традиционния Маратон на града бе помрачено от тежка трагедия.

24-годишната Рейчъл Апа, бивша колежанска състезателка по хокей на трева, загуби живота си, след като колабира малко преди финалната линия в "Сентрал Парк". Младата жена участваше в състезанието с благотворителна цел — в подкрепа на фондацията за борба с болестта на Паркинсон и в памет на своя починал дядо.

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Около 13:30 часа местно време Рейчъл внезапно паднала на земята, а въпреки бързата намеса на лекари от публиката и медицинския екип на състезанието, органите ѝ отказват. Смъртта ѝ е констатирана по-късно в местна болница.

Пред "Ню Йорк Таймс" бащата на момичето съобщава, че фаталният край е настъпил вследствие на рабдомиолиза — опасно състояние, при което бързото разпадане на мускулна тъкан освобождава токсини в кръвообращението.

"Тя беше в безупречно здраве и перфектна форма", сподели сломеният родител.

Организаторите на маратона поднесоха официални съболезнования на близките. Това е първият смъртен случай на емблематичното събитие от 2008 година насам.

Последната трагедия на маратона бе с Карлос Хосе Гомес (58 г.), Джоузеф Марота (66 г.) и Фред Коста (41 г.): Необичайно тежка година с общо три фатални инцидента.

И тримата бегачи колабират в различни части на трасето или малко след финала вследствие на инфаркти.

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