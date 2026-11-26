Синдаров беше с белите фигури, но не се възползва

254 Снимка: БТА

Индийският гросмайстор Гукеш Домараджу и узбека Джавохир Синдаров завършиха при реми в третата партия от мача за световната титла по шахмат, който се провежда в Женева (Швейцария).

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Синдаров беше с белите фигури, а след днешното равенство резултатът е 1,5:1,5. Четвъртата партия е насрочена за 28-и ноември.

Мачът за световната шахматна корона се играе в 14 партии с класическо контрол на времето – 120 минути за първите 40 хода и след това още 30 минути с добавяне на 30 секунди след всеки ход. Победителят в този мач може да бъде определен пресрочно, ако който и да е от шахматистите събере 7,5 точки. В случая на равенство, двамата ще играят тайбрек.

Днес Гукеш Домараджу имаше преднина в продължение на 50 минути от партията, но гросмайсторът Джавохир Синдаров в крайна сметка стигна до 40-ти ход само шест секунди преди края. Играта беше трилър, но не едностранчива, тъй като и двамата играчи опитвмаха да вземат контрола, докато в крайна сметка мачът завърши при реми.

Домараджу стана световен шампион през 2025-а година снлед победа над китаеца Дин Лижън. Узбекът пък стигна до мамча за титлата благодарение на победата в Турнира на претендентите в Кипър през април, а също така стана и първият представител на своята страна, който спори за най-високото стъпало в шахмата.

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