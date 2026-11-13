Националният шампион ЦСКА спечели купата на България по хокей на лед за втора поредна година.
"Червените" разгромиха Балкан (Ботевград) със 17:2 в последния мач от първия кръг от редовния сезон на Държавното първенство при мъжете, който беше валиден за определяне на носителя на Купата на страната.
Така "армейците" завършиха с 10 точки и изпревариха с точка втория Ирбис-Скейт и с 2 точки третия НСА, за да заслужат трофея.
Втората фаза от редовния сезон на шампионата започва през следващата седмица, а след изиграването на срещите в нея ще се състоят и плейофите за титлата.
Крайно класиране в първия кръг на Държавното първенство по хокей на лед за мъже и турнира за Купата на България: