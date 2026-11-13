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Националният шампион ЦСКА спечели купата на България по хокей на лед за втора поредна година.

"Червените" разгромиха Балкан (Ботевград) със 17:2 в последния мач от първия кръг от редовния сезон на Държавното първенство при мъжете, който беше валиден за определяне на носителя на Купата на страната.

Така "армейците" завършиха с 10 точки и изпревариха с точка втория Ирбис-Скейт и с 2 точки третия НСА, за да заслужат трофея.

Втората фаза от редовния сезон на шампионата започва през следващата седмица, а след изиграването на срещите в нея ще се състоят и плейофите за титлата.

Крайно класиране в първия кръг на Държавното първенство по хокей на лед за мъже и турнира за Купата на България:

1. ЦСКА София 4 3 0 1 0 38:17 10 точки

2. Ирбис-Скейт 4 3 0 0 1 33:15 9

3. НСА София 4 2 1 0 1 45:19 8

4. Славия София 4 1 0 0 3 19:36 3

5. Балкан 4 0 0 0 4 10:58 0.

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