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На 13 ноември русенецът Теодор Цветков ще извърши поредното си екстремно плуване с кауза. Той ще влезе в Мъртво море, което само по себе си е огромно предизвикателство за тялото. Плуването се организира със специална екологична кауза — да се привлече международно внимание към проблема с постоянното смаляване и пресъхване на Мъртво море.

Още по-сериозна е задачата на ултраплувеца заради факта, че началната точка е кибуцът Мицпе Шалем в Израел и едно от най-познатите места за този регион - Минералният плаж. Той бе затворен за посетители преди 11 години, въпреки че се ползваше с огромна популярност.

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Днес мястото е "изоставено" и недостъпно за туристи поради сериозни опасности от образуване на внезапни подземни пропасти, както и постепенно срутване на бреговата ивица, причинени от отдръпването на водите на Мъртво море. Именно проблеми от такъв характер предизвикаха и предизвикателството с кауза, в което ще участва българинът - да се привлече световното внимание към казуса. Като допълнителен проблем могат да се явят пустинни бури, които са често явление за сезона в района.

В добавка самото плуване в Мъртво море е несравнимо като изпитание - изключително тежко и опасно, поради огромната соленост на водата (около 34 процента), което прави координираното движение и дишане истинско предизвикателство за организма.

"Използва се специална, силно стегната маска, която предпазва лицето, но ограничава комфорта при дишане. След около 2-3 километра натискът от нея може да започне да причинява болка. Солената вода щипе силно и при контакт с рани или ожулвания. Очаква се водата да бъде топла по време на плуването, което също е фактор при подобно натоварване.

За мен най-важното е не личното постижение, а каузата. Вярвам, че спортът може да бъде средство за промяна и че подобни инициативи могат да привлекат вниманието към проблеми, които често остават на заден план. Това плуване трябва да заостри вниманието към опазването на Мъртво море и към отговорността ни към природата", казва Теодор.

Преди да замине за Израел, българският ултраплувец бе част от фестивала "Здравелетие", който е 7 и 8 ноември в София. Събитието бе посветено на медицината и начина на живот.

То обединява медицински специалисти, учени, спортисти и вдъхновяващи личности около идеята, че доброто здраве се изгражда чрез ежедневните ни избори. Участието на Теодор Цветков постави акцент върху силата на движението, постоянството и човешката воля

Неговата история е пример как физическата активност може да се превърне не само в път към лични постижения, но и в средство за положителна обществена промяна.

Кой е Теодор Цветков?

Русенецът може да бъде описан като плувец-рекордьор, мотиватор, мечтател или филантроп... Човек, който вярва, че може да направи дори неща, считани за невъзможни.

Каузите и рекордите му са десетки:

Вписван е три пъти в Книгата с рекорди на "Гинес" - два пъти подобри собственото си постижение за плуване на 10 км с една завързана ръка, както за участие в най-масово бягане.

Изправял се е срещу екстремни предизвикателства за каузи на УНИЦЕФ, фондация "Александър Русев", фондация "Една от 8" в помощ на жените с рак на гърдата, и много други.

През юли тази година завърши нечовешкото предизвикателство на Ледените Седем. Само шестима души на планетата са го правили.

Също през 2026-а направи и най-впечатляващото - поне според него, постижение: 71 часа плуване без спиране.

Снимка: Личен архив

 

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