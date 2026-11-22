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Андрей Свечников вкара два гола, а Себастиан Ахо записа попадение с две асистенции при победата на Каролина Хърикейнс със 7:4 срещу Едмънтън Ойлърс в мач от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Това бе директен сблъсък между два от най-добрите отбори през редовния сезон и след него те са равни с по 37 точки.

Шон Уокър, Джейлън Чатфийлд, Тейлър Хол и Александър Никишин също се разписаха за Кейнс, които спечелиха точки в шести пореден мач (5-0-1). Пьотр Кочетков спря 11 удара за 13-ата си победа от началото на сезона.

Оуен Майкълс, Леон Драйзайтел, Матю Джоузеф и Васили Подколзин бяха точни за Ойлърс, които загубиха последните си два мача, след като спечелиха първите три в дългата серия от гостувания. Девон Леви направи 29 спасявания, а Конър Макдейвид завърши с две асистенции.

Това бе последен мач за редовния сезон между двата отбора, като първият завърши при резултат 6:5 за Ойлърс на 22 октомври. Кейнс са начело на класирането в Източната конференция с четири точки пред Отава Сенатърс, а Едмънтън вече е с две точки зад Минесота Уайлд в класирането на Западната конференция на НХЛ.

Тази нощ Уайлд спечелиха само точка, след като Джейк Дебръск вкара при дузпите и Ванкувър Канъкс спечели с 4:3. Марко Роси изравни за 3:3 само 1:23 минути преди края на последната третина и по този начин канадците спечелиха за трети път в последните си четири мача.

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Зеев Буйъм също бе точен за Ванкувър, а Кирил Капризов направи две асистенции за Минесота и записа точки в 15-и пореден мач. За този период той има седем попадения и 21 голови подавания. Днес за Уайлд се разписаха Мат Болди, Джаред Спърджън и Ник Фолиньо.

Сам Бенет отбеляза хеттрик и подаде за победния гол на Сандис Вилманис за успеха на Флорида Пантърс с 4:3 срещу Бъфало Сейбърс. Тейг Томпсън пък записа 15-ото си попадение от началото на сезона за тима от Западен Ню Йорк и направи асистенция, а останалите голове бяха дело на Джак Куин и Иржи Кулих.

Елиас Линдхолм изигра първи мач в кариерата си с четири гола, а Бостън Брюинс спечели със 7:5 срещу Вашингтон Кепиталс. Давид Пастърнак, Танър Жено и Фрейзър Минтън също се разписаха за "мечоците", а за столичани точни бяха Алекс Тък, Том Уилсън, Пиер-Люк Дюбоа, Дилан Стром и Якоб Чикрин.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.