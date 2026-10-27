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Едмонд Назарян завърши на пето място в категория до 63 кг на Световното първенство по борба в Астана, след като отстъпи на Озодбек Халимбоев (Узбекистан) в малкия финал в категория до 63 кг класически стил.

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Назарян започна лошо схватката и загуби две точки още в началото, а те бяха увеличени с една за загубено оспорване. Впоследствие грешките зачестиха и Халимбоев натрупа още четири точки, за да се оттегли на почивка при 7:0. След нея Назарян върна три точки, но съперникът така и не бе поставен в партер и българинът загуби схватката.

По-рано на турнира Назарян, бивш европейски шампион, преодоля Сахил Сахил (Индия), Керем Кемал (Турция) и Мохамад Кешткар (Иран). На полуфиналите българският национал отстъпи на Карен Асланян (Армения).

По-късно днес е финалната схватка на олимпийския шампион Семен Новиков на 87 кг .

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