Сред тях е и голямата сила в този спорт Канада

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Скандалът в международния хокей се разраства, след като куп отбори отказаха да играят срещу Русия на предстоящото Световно първенство.

Руският национален отбор по хокей на лед получи зелена светлина от Спортния арбитраж в Лозана и бе върнат на спортната карата за първи път от началото на войната в Украйна през 2022-а.

Това отвори вратите на руснаците към участие на Световното в Германия през месец май, което определено не се хареса на доста от водещите сили в този спорт.

Още вчера финландците заявиха, че ще направят всичко възможно да променят това решение, а днес вече още няколко отбор категорично отказват да излязат на леда срещу Русия.

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С позиция излязоха федерациите на Дания, Швеция, Норвегия, Латвия и Чехия, които категорично обявиха, че техните отбори няма да играят срещу Русия.

Последната пък позиция идва от най-голямата сила в този спорт - Канада.

Канадците също не мислят да играят срещу Русия при евентуална среща на Световното, а от федерацията обявиха, че руският и беларуският национален тим за юноши не са добре дошли по време на първенството в страната.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.