Това отвори вратите на руснаците към участие на Световното в Германия през месец май, което определено не се хареса на доста от водещите сили в този спорт.
Още вчера финландците заявиха, че ще направят всичко възможно да променят това решение, а днес вече още няколко отбор категорично отказват да излязат на леда срещу Русия.
Спортът е повече от резултат
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С позиция излязоха федерациите на Дания, Швеция, Норвегия, Латвия и Чехия, които категорично обявиха, че техните отбори няма да играят срещу Русия.
Последната пък позиция идва от най-голямата сила в този спорт - Канада.
Канадците също не мислят да играят срещу Русия при евентуална среща на Световното, а от федерацията обявиха, че руският и беларуският национален тим за юноши не са добре дошли по време на първенството в страната.