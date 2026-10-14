Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Семейство Ткачук е добре познато име в хокейния свят, а след победата със 7:3 на Флорида срещу Кълъмбъс, за фамилията ще се говори още повече. Защото брята Брейди и Матю, които са известни както с чисто спортните си качества, така и с избухливия си нрав, постигнаха нещо, което не се беше случвало досега в Националната хокейна лига.

Овечкин обяви: Това ще е последният му сезон НХЛ
Виж още Овечкин обяви: Това ще е последният му сезон НХЛ

Брейди реализриа хеттрик в рамките на едва 8:03 минути във втората третина на мача, а и трите асистенции за попаденията му, които бяха съответно за 1:1, 2:1 и 3:1, дойдоха от батко му Матю.

Никога досега брат не бе асистирал на брат си за "естествен хеттрик", както е известно понятието, когато даден играч вкара три последователни гола в един мач, без никой друг от двата отбора да се разписва между тях.

Матю Ткачук асистира и на Картър Верхеги, а по този начин стана първият играч на "пантерите" с четири голови паса в рамките на една третина.

В третия преиод Матю асистира и на Сам Райнхарт, а с петте си паса, завършили с голове, изравни клубния рекорд на Флорида.

Брйеди пък е деветият играч на клуба, който вкарва хеттрик в рамките на една третина.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
125959
Как Райън Рейнолдс се превърна от "обикновена" знаменитост в предприемач-милиардер? Лайф
Как Райън Рейнолдс се превърна от "обикновена" знаменитост в предприемач-милиардер?
4289
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4020
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му във Великобритания Impressio
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му ...
5854
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3008
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1050
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1462