Семейство Ткачук е добре познато име в хокейния свят, а след победата със 7:3 на Флорида срещу Кълъмбъс, за фамилията ще се говори още повече. Защото брята Брейди и Матю, които са известни както с чисто спортните си качества, така и с избухливия си нрав, постигнаха нещо, което не се беше случвало досега в Националната хокейна лига.
Брейди реализриа хеттрик в рамките на едва 8:03 минути във втората третина на мача, а и трите асистенции за попаденията му, които бяха съответно за 1:1, 2:1 и 3:1, дойдоха от батко му Матю.
Никога досега брат не бе асистирал на брат си за "естествен хеттрик", както е известно понятието, когато даден играч вкара три последователни гола в един мач, без никой друг от двата отбора да се разписва между тях.
Матю Ткачук асистира и на Картър Верхеги, а по този начин стана първият играч на "пантерите" с четири голови паса в рамките на една третина.
Спортът е повече от резултат
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В третия преиод Матю асистира и на Сам Райнхарт, а с петте си паса, завършили с голове, изравни клубния рекорд на Флорида.
Брйеди пък е деветият играч на клуба, който вкарва хеттрик в рамките на една третина.