Чешката легенда няма да успее да стигне до 40 сезона в професионалната игра

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Яромир Ягър се отказва, а с това приключва епоха в световния хокей. Великият чех обяви, че спира да твори на леда, преди да навърши 55 години през февруари 2027-ма.

Ягър направи съобщението за света така, както през цялата си кариера комуникираше с него.

Даде специално интервю за Зденек Янда - журналиста, който написа заедно с него двете му биографии.

"Тялото ти казва всичко - обяви Ягър. - Ако го слушаш внимателно, няма как да сбъркаш момента. Ако нямаш какво повече да дадеш, това е краят. Аз изстисках всяка една капка от възможностите си в хокея."

Яромир игра 6 мача миналия сезон за родния си клуб Кладно, на който е и съсобственик. Това бе 38-ата му година в професионалния хокей, а в 39-ата тренира наравно с тима, но не влиза да играе в мачове. Преди години бе споделил, че иска да ги докара до 40 сезона като професионалист, преди да се откаже. Няма да успее.

Но каква кариера само...

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Дебютира през януари 1988 г. в чешката първа лига с Кладно, а през 1990 г. Питсбърг го избра в драфта и го взе в Националната хокейна лига. Превърна се в икона на играта и за града, а и за световния спорт.

Толкова бе влиятелен в Питсбърг, че шефовете му дадоха ключа и кодовете за алармите на тренировъчната зала, за да може да ходи да тренира индивидуално рано сутрин (към 3:30-4:00 часа), каквито бяха навиците му тогава.

Изкара 24 сезона в НХЛ, включително игра за Калгари на 45 г.

Вкара 766 гола, има общо 1921 точки по системата гол+пас, два пъти е шампион, пет пъти - реализатор номер едно в лигата.

Спечели две световни титли и една олимпийска с Чехия. Никога не изневери на номер 68, който бе увековечен в залата на Питсбърг по-рано тази година. През 2027 г. е планиран за влизане в Залата на славата на световния хокей.

С екипа на родината Чехия Снимка: Getty Images

В Питсбърг номерът му има култов статут Снимка: Getty Images

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.