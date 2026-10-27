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Председателят на БОК – Весела Лечева , поздрави родните звезди в класическия стил на борбата – Кирил Милов и Семен Новиков.

Милов завоюва бронз, а Новиков върна световната титла в България след 13 години пауза. Освен това Едмонд Назарян и Стоян Кубатов достигнаха до полуфиналите в своите категории, но останаха на крачка от медала.

Ето какво написа Лечева:

"Семен Новиков е световен шампион!

След триумфа на Олимпийските игри в Париж, той покори още един връх.

България има и още един медал от шампионата - Кирил Милов завоюва бронзовото отличие в категория до 97 килограма.

Успехът на Семен и Кирил е и доказателство, че спортът е територия на чиста игра и никой не бива да спира пътя на най-добрите.

Честито на състезателите, треньорите и цялата спортна общност!"

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