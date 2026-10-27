Председателят на БОК – Весела Лечева , поздрави родните звезди в класическия стил на борбата – Кирил Милов и Семен Новиков.
Милов завоюва бронз, а Новиков върна световната титла в България след 13 години пауза. Освен това Едмонд Назарян и Стоян Кубатов достигнаха до полуфиналите в своите категории, но останаха на крачка от медала.
Ето какво написа Лечева:
Спортът е повече от резултат
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"Семен Новиков е световен шампион!
След триумфа на Олимпийските игри в Париж, той покори още един връх.
България има и още един медал от шампионата - Кирил Милов завоюва бронзовото отличие в категория до 97 килограма.
Успехът на Семен и Кирил е и доказателство, че спортът е територия на чиста игра и никой не бива да спира пътя на най-добрите.
Честито на състезателите, треньорите и цялата спортна общност!"