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Видео от сцената на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо ни дава друг прочит на поредното великолепно представяне на Карлос Насар.

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Българският феномен спечели четвърта световна титла, този път в категория до 95 килограма, като безапелационно разби конкурентите и рекордите в изхвърлянето, изтласкването и двубоя.

Каналът Weightlifting House, който сериозно се интересува от Насар заради чудатите му постижения, ни вкарва в емоциите на Карлос и екипа му преди и след опитите.

Прави впечатление, че преди последният му опит - този на 230 килограма в изтласкването, треньорът му го убеждава, че 225 килограма са достатъчни и такава трябва да бъде заявката. Насар обаче държи на 230, за да покаже на конкурентите колко далеч са от него.

След този опит се виждат и емоциите на грузинския треньор Георги Асанидзе, който искрено се радва за Насар и куфее, въпреки че неговият възпитаник не спечели медал. Наставникът показва огромно уважение към постиженията на феномена от Червен бряг.

Същото важи и за щаба на сребърния медалист Нургиса Адилетули от Казахстан, като те също отиват да поздравят Насар. На другия полюс е бронзовият медалист Али Алипур от Иран, видимо разочарован от представянето си.

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