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Състезателката по лека атлетика Виктория Ангелова е новият стипендиант на МОК по програмата "Олимпийска солидарност" за Лос Анджелис 2028. БОК подаде нейната кандидатура преди месец и тя беше одобрена след консултация и със Световната федерация по лека атлетика.

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17-годишна българска лекоатлетка направи отличен сезон, като завоюва световната и европейска титла за девойки в тройния скок. През юли тя взр златото в Риети, Италия, с резултат 13.98 метра - нов рекорд на европейските първенства в тази възраст и най-добър резултат в света за годината при девойките. По-малко от месец по-късно тя спечели титлата и на Световното първенство в Юджийн, Орегон (САЩ), с резултат 13.91 метра.

"Включването в програмата "Олимпийска солидарност" дава нова възможност за развитие на Виктория. Надявам се тя да продължи по същия начин и на Игрите в Лос Анджелис, или на тези в Бризбейн да е сред призьорите в дисциплината", каза председателят на БОК Весела Лечева.

По програмата "Олимпийска солидарност" на Международния олимпийски комитет (МОК) за Игрите в Лос Анджелис 2028 са одобрени общо 12 български спортисти в девет вида спорт. Те получават целево финансово и логистично подпомагане чрез Българския олимпийски комитет. Останалите спортисти са Петър Мицин (плуване), Пламена Миткова (лека атлетика), Йоана Илиева (фехтовка), Яница Динева (художествена гимнастика), Валентина Георгиева (спортна гимнастика), Рами Киуан (бокс), Десислава Ангелова (гребане), Иван Димов и Христо Христов (вдигане на тежести), Стоян Кубатов и Ивайло Тисов (борба).

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