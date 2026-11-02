Забележително: Паднаха 11 световни рекорда в едно състезание на Световното по щанги
Надпреварата до 85 килограма предложи исторически постижения
Единадесет световни рекорда бяха поставени по време на надпреварата до 85 килограма при мъжете на световното първенство по вдигане на тежести в китайския град Нинбо.
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Пет върхови постижения бяха записани в първото движение - изхвърлянето, веднъж падна рекордът в изтласкването, а общо пет пъти бе подобрен рекордът в двубоя.
Шампион с двубой от 390 килограма стана Абделрахман Юнес именно, който изпревари с три килограма колумбиеца Йейсон Лопес. Именно те двамата записаха девет от 11-те нови рекорда. Трети с 382 килограма завърши представителят на домакините Лей Цзянцзин, който обаче не успя да се запише сред рекордьорите.
Още с първия си опит в изхвърлянето Абделрахман Юнес постави световен рекорд от 174 килограма. Той бе с килограм повече от постижението на Алексей Чуркин от Казахстан от Азиатските игри през септември тази година. Веднага след това Лопес вдигна стандарта на 175 килограма, а след него европейският шампион Марин Робу от Молдова постигна 176 килограма в третия си опит.
Юнес не успя на 177 килограма от първия си опит на тази тежест, но при втория се справи с нея за поредния световен рекорд. Той обаче се задържа само минута, тъй като Лопес го вдигна до 178 килограма.
В изтласкването двамата продължиха да се надпреварват, макар че световният рекорд в движението падна само веднъж. Това стана на 215 килограма, които постигна Ро Кван Рьол от КНДР. Така той подобри с килограм собствения си рекорд от последното издание на Азиатските игри.
В двубоя световният рекорд бе подобрен първо на 381 килограма от Юнес, след това на 383 килограма от Лопес, после на 385 килограма от Юнес, на 387 килограма от Лопес и на заключителните 390 килограма от египтянина. След това Йейсон Лопес направи опит на 213 килограма в изтласкването, с който трябваше да събере 391 килограма в двубоя и да излезе на първо място, но колумбиецът не успя да се справи с тази тежест.
Старият световен рекорд в двубоя бе дело на Ро и бе 379 килограма.
Важно уточнение е, че състезанията в категория до 85 килограма се провеждат от тази година. Такава категория имаше и в периода между 1998 и 2018 година, но постиженията, постигнати тогава, вече не се зачитат. Рекордите, постигнати в този период, обаче са още далеч от възможностите на Юнес, Лопес и Ро. Върховото постижение в изхвърлянето е 187 килограма на Андрей Рибаков от Беларус. В изтласкването и в двубоя рекордьор е иранецът Киануш Ростами, съответно с 220 и 396 килограма.