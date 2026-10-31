Атлетите в Дакар имат редица оплаквания преди откриването тази вечер

689 Снимка: БТА

Редица проблеми съпътстват спортистите в Олимпийското село в Дакар, където тази вечер се откриват IV Младежки олимпийски игри.

В стаите в селото няма климатици, а тоалетните се запушват. Повечето спортисти не знаят, че тоалетната хартия трябва да се изхвърля в специални кофи, защото канализацията не е пригодена за толкова много хора.

Това са най-честите оплаквания на делегациите, които от няколко дни населяват селото. То всъщност е едно от най-добрите места в Дакар. По правилата на Игрите част от придружаващите делегациите лица се намират в хотели извън официалните обекти. Препоръчаните от организаторите места за настаняването не отговарят нито на цената, нито на предварително рекламираните условия.

От тези проблеми потърпевши са и българските спортисти. В първия ден плувците не успяха да направят тренировка в басейна, който беше затворен заради прекалено висока температура на водата. Във втория те трябваше да пътуват с часове в огромен трафик, за да стигнат до предвиденото за тях съоръжение. Поради тази причина от плувното състезание отсъстват състезателите на САЩ и Австралия. Техните олимпийски комитети препоръчаха да не се участва заради липсата на добри условия.

Домакините трябва да се справят освен с предизвикателството за първи път да организират подобно мащабно състезание и с тежки наводнения след силните дъждове, които засегнаха Дакар и околните райони (като Руфиск и Диамниадио) малко преди откриването.

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Здравните власти повишиха нивата на тревога поради заплахи от внесена ебола в региона и случай на предаване на дифтерия, докладван в стратегическия олимпийски център Диамниадио.

Младежките олимпийски игри се провеждат на фона на нарастващите разходи за живот, високата безработица и местните дебати относно приоритизирането на огромни финансови разходи за спорта.

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