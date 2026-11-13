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Доскорошният председател на Българската федерация по борба Станка Златева излезе с позиция след серия призиви и укори за това, че не е предоставила генерално пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов.

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"По повод публичните призиви Станка Златева да предоставя генерални пълномощни на лица, които не са вписани по законноустановения ред като ръководители на Българската федерация по борба (БФ Борба), бихме искали да внесем няколко важни уточнения - се казва в позицията, подписана от досегашното ръководство.Станка Златева категорично няма намерение да възпрепятства работата на БФ Борба, на нейните служители или дейността на клубовете. Напротив, единството и нормалното функциониране на българската борба трябва да бъдат обща цел на всички, свързани с любимия ни спорт.

Като член на надлежно вписания Управителен съвет Тодор Ангелов няма пречки да ръководи подготовката на спортния календар на федерацията, както и дейностите по кандидатстване за държавно финансиране в подкрепа на клубовете. Това са важни задачи, които трябва да бъдат изпълнявани в интерес на състезателите и развитието на спорта. Служителите на БФ Борба ще изпълняват съвестно своите задължения, свързани с подготовката на съответните нормативни документи, които трябва да гарантират работата на федерацията.

Но предоставянето на генерално пълномощно, каквото всъщност се иска, е съвсем различен въпрос. Станка Златева няма как да делегира неограничени правомощия на когото и да било, особено когато става въпрос за финансовото управление и разпореждането със средствата на федерацията. Тя не може да поема отговорност за евентуални финансови злоупотреби, извършвани от нейно име и без нейния контрол.

Още по-малко може да става дума за предоставяне на празен чек на лица, чиито действия по управлението на финансовите ресурси на БФ Борба са били предмет на проверки от Министерството на младежта и спорта и са довели до установяване на сериозни финансови проблеми, включително задължения към свързани с тях дружества.

Принципът е ясен: който иска да работи за българската борба, трябва да го прави прозрачно, законосъобразно и с ясна отговорност за всяко свое действие. Никой няма право да използва федерацията като инструмент за обслужване на частни финансови интереси.

Време е да оставим личните противопоставяния зад гърба си и наистина да се обединим в името на единството и бъдещето на българската борба. Клубовете, треньорите и състезателите имат нужда от решения, подготовка и резултати, а не от управленски конфликти.

Българската борба има нужда от единство, но единство около правила, прозрачност и отговорност. Не около безконтролното разпореждане с нейните средства.

Време е за реална работа, а не за опити отново да се бърка в кацата с меда. С генерални пълномощни."

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