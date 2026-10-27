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Семен Новиков е световен шампион в категория до 87 килограмa в борбата класически стил. Така след 13 години пауза България отново има световен шампион, след като в Астана натурализираният украинец победи с 4:0 във финала големия си съперник Алирез Мохмадипиани от Иран.

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Финалната схватка в Астана бе повторение на финала от Олимпиадата в Париж преди две години, когато отново Новиков ликува със златото.

Новиков до последно бе извън състава на националния отбор, тъй като предишното ръководство на федерацията в лицето на Станка Златева бе против участието на натурализирани борци, а също така и на тези от клуба на ЦСКА - Семен покрива и двата критерия. Но след смяната на властта и заставането на Тодор Ангелов начело на централата, нещата се промениха.

Олимпийският шампион поведе с 1:0 в първата част, макар да получи предупреждение за пасивност в самото начало. А след паузата позволи на иранския си опонент да го атакува повече и сам се възползва по отличен начин и увеличи преднината си, като комбинираше добра защита с контраатаки за финалното 4:0.

Последният световен шампион на България бе Иво Ангелов в класическия стил - в категория до 60 килограма през 2013 година.

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Така Новиков вече има пълен комплект от златни медали от големи първенства - титлата от Олимпиадата в Париж, световната титла, която завоюва днес, както и европейско злато от 2020-а, когато все още се състезаваше за Украйна.

Откакто се бори за България, 28-годишният спортист има общо осем завоювани медала.

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