В квалификацията по-рано днес Зографски се нареди 24-и със 120.4 точки и скок от 131.5 метра.
Победител стана австриецът Щефан Ембахер, за когото това е трета победа за сезона. Той записа 269.4 точки след скокове от 138.5 и 138.0 метра. Втори и трети са съответно Исак Андреас Лангмо (Норвегия) с 266.4 точки (146.0 и 132.0) и Ян Хьорл (Австрия) с 262.4 (137.0 и 138.0).
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В класирането за Световната купа след четири старта начело е Щефан Ембахер с 345 точки. Зографски е на 29-а позиция с 18.