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Четирикратният световен шампион Макс Верстапен открито нападна Лиъм Лоусън - пилотът, за чието място през следващия сезон се бори нашият Никола Цолов.

Причината бе нелеп инцидент между Верстапен и Лоусън по време на втората свободна тренировка преди Гран при на Мексико тази нощ.

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Докато Макс Верстапен правеше бърза обиколка със своя "Ред Бул", Лиъм Лоусън от дъщерния отбор "Рейсинг Булс" странно не му направи път, а дори се опита да брани своята позиция, сякаш всичко се случваше по време на състезание.

Битката продължи няколко завоя и завърши с лек контакт между предни гуми на двамата, заради което имаше намеса и на рейс директорите.

Двамата получиха наказания от по една позиция на стартовата решетка, а действията им бяха озадачаващи за тренировка.

Особено тези на Лоусън, който имаше син флаг пред себе си и трябваше да пропусне идващия на висока скорост Верстапен.

Всичко това се случва в момент, в който всички коментират бъдещето на новозеландеца във Формула 1 и евентуалната поява на Никола Цолов на негово място. Освен това случката дойде само няколко часа, след като самият Цолов дебютира в първата свободна тренировка.

Макс Верстапен, който никога не е крил мнението си в подобни ситуации и този път не пропусна да нападне Лоусън, а освен това засегна клатещият се стол на новозеландеца във Формула 1.

"Ако бяха на мястото на Лиъм щях да действам малко по-умно. Това не е адекватно поведение, когато се бориш за мястото си във Формула 1.

Човек в неговата позиция не трябва да ми се противопоставя. Това наистина не бе умно", заяви бесният Верстапен след тренировката.

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