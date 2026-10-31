Лиъм Лоусън с нелепи действия в момент, в който всеки коментира бъдещето му

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Четирикратният световен шампион Макс Верстапен открито нападна Лиъм Лоусън - пилотът, за чието място през следващия сезон се бори нашият Никола Цолов.

Причината бе нелеп инцидент между Верстапен и Лоусън по време на втората свободна тренировка преди Гран при на Мексико тази нощ.

Докато Макс Верстапен правеше бърза обиколка със своя "Ред Бул", Лиъм Лоусън от дъщерния отбор "Рейсинг Булс" странно не му направи път, а дори се опита да брани своята позиция, сякаш всичко се случваше по време на състезание.

Битката продължи няколко завоя и завърши с лек контакт между предни гуми на двамата, заради което имаше намеса и на рейс директорите.

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Двамата получиха наказания от по една позиция на стартовата решетка, а действията им бяха озадачаващи за тренировка.

Особено тези на Лоусън, който имаше син флаг пред себе си и трябваше да пропусне идващия на висока скорост Верстапен.

Всичко това се случва в момент, в който всички коментират бъдещето на новозеландеца във Формула 1 и евентуалната поява на Никола Цолов на негово място. Освен това случката дойде само няколко часа, след като самият Цолов дебютира в първата свободна тренировка.

Макс Верстапен, който никога не е крил мнението си в подобни ситуации и този път не пропусна да нападне Лоусън, а освен това засегна клатещият се стол на новозеландеца във Формула 1.

"Ако бяха на мястото на Лиъм щях да действам малко по-умно. Това не е адекватно поведение, когато се бориш за мястото си във Формула 1. Човек в неговата позиция не трябва да ми се противопоставя. Това наистина не бе умно", заяви бесният Верстапен след тренировката.

WOAH! This is the moment where Verstappen and Lawson go wheel-to-wheel in FP2, and make contact! #F1 #MexicoGP https://t.co/edY5rY0h7E — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

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