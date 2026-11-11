Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Новият световен шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели изпълни обещание, което даде в началото на сезона.

Още по темата

Италианецът тогава заяви, че ще боядиса косата си в цветовете на италианския трибагреник и вече го направи.

Антонели се появи с новата си прическа в базата на Мерцедес в Бракли, където днес тимът отпразнува световната титла при пилотите и при конструкторите. 

Той публикува снимка на новата прическа в Инстаграм, както и реакциите на съотборника му Джордж Ръсел и шефа на отбора Тото Волф.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха шофьора на камиона, предизвикал едната верижна катастрофа на "Тракия" Днес
Задържаха шофьора на камиона, предизвикал едната верижна катастрофа на "Тракия"
22704
На 85 години почина легендата Стейси Кийч Лайф
На 85 години почина легендата Стейси Кийч
9552
"Прогресивна България" отново предлага почасово изчисляване на трудовия стаж Бизнес
"Прогресивна България" отново предлага почасово изчисляване на трудовия стаж
16611
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта IT
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта
8708
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии" Impressio
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии"
6474
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече туристи Trip
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече тури...
6520
Праскови, шамфъстък и мед върху филийка - закуска като от скъпо кафене Вкусотии
Праскови, шамфъстък и мед върху филийка - закуска като от скъпо кафене
722
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности Zodiac
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности
1968
Шведската екоактивистка Грета Тунберг определи срещите на върха за COP като „циркове“ Времето
Шведската екоактивистка Грета Тунберг определи срещите на върха за COP като „циркове“
1369