Антонели заприлича на клоун заради шампионско обещание
Италианецът оцвети косата си с цветовете на трибагреника
Новият световен шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели изпълни обещание, което даде в началото на сезона.
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Италианецът тогава заяви, че ще боядиса косата си в цветовете на италианския трибагреник и вече го направи.
Антонели се появи с новата си прическа в базата на Мерцедес в Бракли, където днес тимът отпразнува световната титла при пилотите и при конструкторите.
Той публикува снимка на новата прическа в Инстаграм, както и реакциите на съотборника му Джордж Ръсел и шефа на отбора Тото Волф.