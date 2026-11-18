Той е избрал опита пред това да има двама твърде млади пилоти

7303 Снимка: Getty images

Рейсинг директорът на "Рейсинг Булс" - отборът, който до последно обмисляше възможността да избере Никола Цолов за свой пилот от следващия сезон, обясни причините зад своето решение.

Алан Пърмейн за първи път говори за взетото решение, с което той реши да запази двойката Арвид Линдблад и Лиам Лоусън непроменена и през следващата кампания.

Именно новозеландецът Лоусън бе на косъм да загуби мястото си за сметка на Никола Цолов, който все пак ще влезе във Формула 1, но като тест пилот на "Ред Бул".

Лоусън бе избран на фона на седмици спекулации за бъдещето му, а във финалните дни преди решението дори се смяташе, че Цолов е с по-големи шансове да получи мястото.

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Алан Пърмейн заяви, че основният мотив зад решението е представянето на Лоусън през сезона и спечелените 89 точки, които го поставят на девето място през кампанията.

Друга причина е и положителното влияние на Лоусън върху развитието на доста по-младия и перспективен Линдблад. Общо взето рейс директорът Пърмейн вярва, че до всеки млад и талантлив пилот трябва да има по-опитен съотборник.

Снимка: Getty images

"Присъствието на Лиам в нашия отбор е страхотно, няма никакво съмнение в това. Той се представя изключително силно. Може да се каже, че сам успя да победи Алпин. Но не става въпрос само за това. Нашата задача е и да развиваме млади таланти, а честно казано, това е изключително трудно, ако нямаш пилот, който да служи като отправна точка за сравнение. Знам, че се говореше за възможността да поставим Цолов в колата, но една от причините да задържим Лиам е, разбира се, представянето му. Също толкова важно обаче е и развитието на отбора в бъдеще. Оценяваме изключително високо качествата на Арвид и вярваме, че присъствието на Лиам ще му помогне да се развива, а на нас ще ни позволи да следим напредъка му. Лиам без съмнение постигна огромно подобрение в представянето си, а Арвид може да се учи от всичко това. Споделяме всички данни между двата автомобила, така че той може да анализира какво прави Лиам и как успява да извлече максимума от колата по време на състезанията. Мисля, че това е абсолютно безценно за развитието на Арвид. Това е решение на Рейсинг Булс, а аз отговарям за спортните въпроси в отбора. Това е напълно ясно. Но аз също имам ръководител в лицето на Оливер Минцлаф, а освен това имаме и акционери. Решение с подобна важност не се взема единствено от мен. То се взема съвместно с моя ръководител и акционерите, като трябва да сме сигурни, че всички са съгласни с него. А причината да ни отнеме малко повече време, отколкото на вас ви се искаше, е, честно казано, че просто не исках да прибързвам. Исках да съм сигурен, че ще вземем правилното решение", сподели британецът.

Снимка: Getty images

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