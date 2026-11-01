Дисквалифицираха големия конкурент на Никола Цолов в Мексико
Тежък удар по Лиам Лоусън
Пилотът на Рейсинг Булс Лиам Лоусън беше дисквалифициран от квалификационната сесия за Гран При на Мексико Сити, след като стюардите констатираха нарушение на техническите правила на Формула 1. С това решение новозеландският състезател се прости със своята извоювана осма стартова позиция и ще трябва да потегли от края на колоната.
Още преди старта на квалификацията, в която Люис Хамилтън завоюва първия си полпозишън с екипа на Ферари, Лоусън вече търпеше санкция от едно място назад заради сблъсък с Макс Верстапен във втората петъчна тренировка. Световният шампион дори реагира остро към новозеландеца с думите: "Много глупаво от негова страна да се заяжда с мен".
След края на пресявките автомобилът на Рейсинг Булс беше проверен от техническия делегат на ФИА, като инспекцията установи неспазване на изискванията за минимална мощност на системата MGU-K при пресичането на финала в най-бързия тур на пилота от втората фаза. Докладът посочи, че електрическата мощност и натоварването са спаднали по-бързо от допустимото според регламента, което доведе до изслушване на състезателя и логичното анулиране на резултатите му.
За да вземе участие в неделния старт, Лоусън ще се нуждае от формално разрешение от съдиите, което се издава рутинно на база тренировъчните времена, така че самото му участие не е поставено под въпрос. Мястото му на решетката ще зависи изцяло от стратегията на тима, а ако от Рейсинг Булс, които успоредно с това са свързвани с темата дали Никола Цолов е следващият Макс Верстапен за структурата на Ред Бул, нарушат правилата на закрития парк за промяна на настройки, той ще трябва да стартира директно от алеята пред боксовете.