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Пилотът на Рейсинг Булс Лиам Лоусън беше дисквалифициран от квалификационната сесия за Гран При на Мексико Сити, след като стюардите констатираха нарушение на техническите правила на Формула 1. С това решение новозеландският състезател се прости със своята извоювана осма стартова позиция и ще трябва да потегли от края на колоната.

Още преди старта на квалификацията, в която Люис Хамилтън завоюва първия си полпозишън с екипа на Ферари, Лоусън вече търпеше санкция от едно място назад заради сблъсък с Макс Верстапен във втората петъчна тренировка. Световният шампион дори реагира остро към новозеландеца с думите: "Много глупаво от негова страна да се заяжда с мен".

След края на пресявките автомобилът на Рейсинг Булс беше проверен от техническия делегат на ФИА, като инспекцията установи неспазване на изискванията за минимална мощност на системата MGU-K при пресичането на финала в най-бързия тур на пилота от втората фаза. Докладът посочи, че електрическата мощност и натоварването са спаднали по-бързо от допустимото според регламента, което доведе до изслушване на състезателя и логичното анулиране на резултатите му.

За да вземе участие в неделния старт, Лоусън ще се нуждае от формално разрешение от съдиите, което се издава рутинно на база тренировъчните времена, така че самото му участие не е поставено под въпрос. Мястото му на решетката ще зависи изцяло от стратегията на тима, а ако от Рейсинг Булс, които успоредно с това са свързвани с темата дали Никола Цолов е следващият Макс Верстапен за структурата на Ред Бул, нарушат правилата на закрития парк за промяна на настройки, той ще трябва да стартира директно от алеята пред боксовете.

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