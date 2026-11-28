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Джордж Ръсел изпревари съотборника си от Мерцедес Кими Антонели и ще стартира от първа позиция в Гран при на Катар във Формула 1.

Новият шампион Антонели беше най-бърз и в трите свободни тренировки, но Ръсел го изпревари с 0,128 секунди в квалификацията, докато отборът на Мерцедес си осигури първа редица на старта в неделя на пистата "Лусаил".

28-годишният британец направи най-добра обиколка за 1:21.695 минути и завоюва шести полпозишън през сезона и общо 13-ти в своята кариера.

В Катар Ръсел ще се опита да спечели първото място, след като изпусна успеха в Лас Вегас.

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Ландо Норис от тима на Макларън остана трети, докато съотборникът му Оскар Пиастри се нареди на четвърта позиция.

Миналогодишният победител в Катар и бивш шампион Макс Ферстапен ще започне утрешната надпревара от шеста позиция.

Гран при на Катар е предпоследното състезание от настоящия шампионат и бележи завръщането на най-популярния автомобилен спорт в Близкия изток. Финалът на сезона във Формула 1 е в Абу Даби през следващата седмица.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.