Той ще трябва да почака още малко за званието "най-млад шампион в историята"

3001 Снимка: Getty images

Италианският феномен Кими Антонели записа нова победа през сезона във Формула 1, този път в Гран при на САЩ в Тексас.

20-годишният тийнейджър не спечели титлата, каквато възможност съществуваше, но с днешната му победа едва ли има някакви съмнения кой ще празнува в края на сезона, независимо дали първото му място в крайното класиране ще стане ясно след седмица, две или месец.

Антонели стартира днешното състезание от полпозишън и на практика не го изпусна в нито един момент.

Имаше обиколки, в които пилотът на "Мерцедес" не бе лидер, но след минаването на всеки болид през бокса, то отново Антонели поведе колоното и без особена интрига успя да удържи първото място до края.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Така той спечели деветата си победа от общо 18 състезания през сезона - статистика, която показва защо 20-годишният италианец докосва титлата.

Сметките показват, че Кими Антонели просто трябва да бъде сред първите пет в Мексико след седмица, за да може да се окичи със званието най-млад шампион в историята на Формула 1.

Днес с него на подиума се качи Шарл Леклер с "Ферари", който завърши втори, както и Макс Верстапен с "Ред Бул", който се нареди трети.

Едно от условията за титла на Антонели бе Люис Хамилтън да бъде извън топ 5, но седекратният шампион завърши четвърти, а другото условие бе съотборникът на Антонели - Джордж Ръсел, да бъде извън топ 8, но британецът завърши именно осми, дори и с петсекундното си наказание.

Снимка: Getty images

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.