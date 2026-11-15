Джонатан МакИвой има над 20 години опит зад гърба си

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Британският експерт по Формула 1 Джонатан МакИвой е с отнета акредитация и няма да може да отрази последните три състезания от настоящия сезон. До това решение от страна на ФИА се е стигнало заради материал, публикуван в "Дейли Мейл", в който той нарича Шарл Леклер от "Ферари" "подло копеленце".

Думите му са били отправени към съприкосновението между Леклер и другата звезда на Скудерията - Люис Хамилтън. Случката бе в началните обиколк на Гран при на Мексико.

Инцидентът коства възможността на славния италиански отбор да стигне до победата, която в крайна сметка бе на сметката на Макс Верстапен от "Ред Бул". Това бе пореден момент на напрежение между двамата пилоти, като конфликт между тях имаше и на "Монца" през септември.

На въпросното състезание в Мексико Хамилтън каза по радиото на инженера си, че в отбора има "големи, големи проблеми".

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Работодателите на МакИвой обявиха, че отношението към него е "безпрецедентно" и на практика е атака към свободата на словото. "Дейли Мейл" добави, че ще бойкотира остатъка от сезона като отразяване в знак на солидарност към своя служител.

Самият журналист пък изрази мнение, че Фред Васьор, който е шеф на "Ферари", може да има пръст в това развитие на нещата, защото е останал недоволен от написаното.

До края на сезона предстоят стартове в Лас Вегас, Катар и Абу Даби.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.