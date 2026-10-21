Формула 1 връща стандартните мащаби на състезанията от 2028 г., след като с решение преди месеци бе обявено, че тяхната продължителност е ограничена до 290 км за сезон 2027.
Днес стана ясно, че от 2028-ма отново ще се върне старата максимална дистанция на състезание от Гран при - 305 км.
Промяната бе продиктувана от детайли в техническите изменения на болидите за новия сезон. Но те бяха критикувани от много пилоти и отбори, което налага частично връщане и на старите правила, особено що се отнася до разпределението на мощността между двигателя с вътрешно горене и електрическото задвижване.
Болидите през сезон 2027 ще имат нужда от повече гориво, а опасенията бяха, че в старата максимална дистанция то може да не стига за довършване на състезанията. И така се стигна до скъсяване на маршрутите. Но от 2028 г. това е регулирано.
"Скъсяването на състезанията не носи полза за никого - коментира при първоначалната промяна Люис Хамилтън, седемкратният шампион. - Физическото натоварване е малко, менталното също. Шоуто за хората, които гледат, също е свито в по-къс епизод."