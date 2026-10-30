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Люис Хамилтън се определи като уникален пилот, който не прилича на никой друг в историята. Той потвърди намерението си да продължи да се състезава и през 30-те години на XXI век.

Седемкратният световен шампион направи това смело изявление, като акцентира, че планира да остане в спорта, за да осъществи мечтата си да се състезава в Африка. Руанда се планира като домакин на състезание "в началото на 30-те години".

Хамилтън е на 41 години, което означава, че ще бъде поне на 45, когато въпросното състезание се състои. Преди Гран при на Мексико този уикенд му бе зададен въпрос дали не би било твърде трудно да продължи да се конкурира на най-високо ниво, когато дойде време за надпреварата в Руанда.

Британският пилот отхвърли това предположение, заявявайки: "Първо, за тези 70 години (във Формула 1) никога не е имало някой като мен; чувствам, че съм съвсем различен. Разбира се, предстоят предизвикателства, свързани с напредването на възрастта, които не мога да предвидя. Но по време на кариерата ми е имало толкова много предразсъдъци - например, че времето за реакция се влошава с годините. Видяхте ли времето ми за реакция в последното състезание? Беше по-добро от това на някои от най-младите пилоти тук. Докато имам желанието да жертвам всичко - а в момента го имам, аз оставам напълно отдаден."

Хамилтън смята, че е доказал, че все още може да се състезава на най-високо ниво.

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"Времето ще покаже дали ще бъда тук и през 30-те години на века. Никога не бих искал да оставам по-дълго, отколкото е уместно - ако вече не показвам нужното ниво на представяне", добави той. "Не искам да продължавам да карам, когато формата ми е спаднала значително." "Миналата година всички предполагаха точно това, но аз доказах, че грешат. Ще продължавам да се стремя да го доказвам и занапред."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.