Легендата иска включването на повече инженери и таланти

1769 Снимка: Getty Images

Люис Хамилтън призова Формула 1 да бъде по-активна в създаването на кариерни възможности за младите хора, след като неговата фондация публикува в понеделник доклад, в който се посочва, че "спортът рискува да изгуби инженерни и технически таланти", предаде Ройтерс.

В доклада си, озаглавен "Запалване на включването", фондацията Mission 44 на Хамилтън призова Формула 1 да инвестира поне 50 милиона британски лири в рамките на пет години, за да помогне на младите хора от недостатъчно представени групи да намерят път към кариера в моторните спортове. В доклада се посочва също, че Формула 1 трябва да публикува данни за това кой влиза, напуска и получава повишение в спорта, разпределени по пол, етническа принадлежност и социално-икономически произход, както и че отборите трябва да предоставят определен брой платени и достъпни позиции за начало на кариерата.

"Формула 1 вдъхновява милиони млади хора по целия свят. Но вдъхновението не означава нищо без възможност", заяви пилотът на Ферари в изявление. "Не можем да казваме на младите хора да мечтаят за големи неща и след това да не им отваряме вратите, когато се опитват да превърнат тези мечти в реалност. Ф1, ФИА и всеки отбор трябва да полагат повече усилия и да действат по-бързо. Нуждаем се от реални инвестиции, повече възможности и по-голяма отчетност."

Миналия месец Формула 1 публикува първия си доклад за социалното въздействие в целия спорт, в който се посочва, че през 2025 година 500 000 млади хора в 71 държави са се възползвали от образователни програми за популяризиране.

Ф1 също така поднови стипендиите си за инженерни специалности, като задели 2,4 милиона британски лири за финансиране за период от три години.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Като част от проучването за доклада, Mission 44 съобщи, че е анкетирала около 3 000 фенове на Формула 1 във Великобритания, САЩ и Бразилия. Благотворителната организация беше основана от седемкратния световен шампион Хамилтън през 2021 година.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.