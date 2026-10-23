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Сър Люис Хамилтън смята да остане във Формула 1 достатъчно дълго, че да може да кара на състезание на африканската територия.

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Наскоро стана ясно, че F1 ще се завърне в Африка, след като Руанда подписа договор за срок от 10 години, който обаче ще влезе в сила

"Вече съм принуден да остана за малко по-дълго, тъй като винаги съм мечтал да карам в Африка. Трябва да продължавам да се боря и да бъда в кондиция. Искрено се надявам да запазя добрите си резултати през следващите няколко години и нещата ще се получат", каза Хамилтън, който в момента кара за "Ферари".

Британската легенда е седемкратен световен шампион, като дели това постижение с Михаел Шумахер.

В момента Хамилтън е на 41 години, а състезанията в Руанда ще стартират най-рано през 2030-а или 2031-а. Което означава, че британецът ще бъде на 45 или на 46.

Той кара във Формула 1 от 2007-а насам, като спечели титлите през 2008-а, 2014-а, 2015-а, 2017-а, 2018-а, 2019-а и 2020-а.

Последният към момента старт в Африка без през 1993-а в РЮА.

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