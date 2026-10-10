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Макс Верстапен продължава успешния си уикенд за Гран при на Сингапур. След като спечели спринтовата квалификация, а после и спринта, сега четирикратният шампион завърши на първо място и в същинската квалификация за утрешното състезание и ще започне първи на стартовата решетка.

Това е юбилейният му пол позишън №50 във Формула 1.

Нидерландецът спечели квалификацията на пистата "Марина Бей" с време от 1:31.373 минути, а подобно на спринтовата надпревара, която бе по-рано днес, втори и трети се наредиха двамата пилоти на "Ферари".

Шарл Леклер ще започне втори, след като даде време от 1:31.427 минути. Хамилтън пък финишира най-бързата си обиколка за 1:31.496 минути, което го праща на втора редица, откъдето ще стартира и Кими Антонели. Младокът от "Мерцедес", който води в шампионата, завъртя обиколка за 1:31.562 минути.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Топ 10 се допълва от Ландо Норис ("Макларън"), Джордж Ръсел ("Мерцедес"), Оскар Пиастри ("Макларън"), Пиер Гасли ("Алпин"), както и Лиъм Лоусън и Арвид Линблад ("Рейсинг Булс").

Утрешният старт е от 15:00 часа българско време. А това е единствената писта, на която Макс досега не е печелил победа в Гран при.

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