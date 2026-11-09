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Ландо Норис спечели Гран при на Бразилия, след което се размина с нараняване на подима, празнувайки успеха си. Част от пиротехниката, съпътстваща церемонията по награждаването, изглежда даде дефект и изстреля искри право в лицето на Норис, който за щастие се размина невредим от цялата ситуация.

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За 26-годишният пилот на "Макларън" това бе трета победа през сезон, след като той премина финала с 14 секунди преднина пред Макс Верстапен с "Ред Бул".

Шампионът от сезон 2025 пробва да направи запазената си марка, що се касае до празнуване - да разбие бутилката шампанско в земята, скачайки от най-високото място на почетната стълбичка. Но вместо струя от шампанско, Норис остана само със счупеното гърло на бутилката, а Верстапен видимо се забавляваше от ситуацията.

И момент по-късно британецът направи крачка встрани, за да се озове сред пиротехниката и да получи струя от искри в лицето.

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