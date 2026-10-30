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Тази вечер ще е историческа за родния спорт, защото за първи път българин ще бъде част от състезателен уикенд във Формула 1.

Тук не говорим просто за подкарване на болид от Формула 1, което вече се е случвало, а за реално влизане в тази отбрана компания пилоти, макар и само за тренировъчните сесии.

За историята: Цолов дебютира в състезателен уикенд на Формула 1 в петък
Виж още За историята: Цолов дебютира в състезателен уикенд на Формула 1 в петък

Никола Цолов ще подкара болида на "Рейсинг Булс" в тренировките преди Гран при на Мексико, а времената му ще бъдат официални, редом до тези на Люис Хамилтън, Макс Верстапен, Фернандо Алонсо и останалите звезди.

И всичко това в може най-трудния за пробив спорт, но пък с невероятното си представяне във Формула 3 преди година и Формула 2 през настоящия сезон

"Рейсинг Булс" е дъщерният отбор на "Ред Бул" във Формула 1 и през годините голяма част от пилотите на първия тим извървят именно този логичен път на развитие - Формула 2 - "Рейдинг Булс" - "Ред Бул".

По време на тазвечершната 60-минутна сесия Цолов ще заеме мястото на новозеландеца Лиъм Лоусън, а именно това е една от големите дилеми преди сезон 2027.

Все повече несигурност около пилота, чието място Никола Цолов се надява да заеме
Виж още Все повече несигурност около пилота, чието място Никола Цолов се надява да заеме

В специализираните медии за моторни спортове все повече се пише за вероятността Цолов да смени Лоусън, като самият новозеландец призна, че има напрежение около бъдещето му.

Вероятно резултатът от днешната тренировка може да има ключово значение за бъдещето на Цолов, защото шефовете на отбора ще искат за първи път да го видят в реална обстановка в състезателен уикенд.

Цолов вече навъртя достатъчно обиколки с болида на "Рейсинг Булс", но те бяха в капсулирана среда на "Имола", когато Българския лъв трябваше да направи нужните часове, за да получи лиценз за Формула 1.

Първата свободна тренировка в Мексико е тази вечер от 20:30 часа, като ще бъде излъчена по Diema Sport 3.

Снимка: Getty images

Разбира се, това нито е квалификация, нито е тренировка, но е позитивен знак, че в "Ред Бул" приемат Цолов като потенциален бъдещ пилот на отбора, а днес той ще може да покаже уменията си на най-голямата сцена.

"Огромни благодарности на Рейсинг Булс, че ми предоставят тази възможност в Мексико. След теста с отбора на "Имола" през август съм развълнуван, че ще направя следващата стъпка, ще надградя натрупания опит и ще науча повече за автомобила и действащите правила", заяви Цолов при обявяването на участието му.

Снимка: Getty images

 

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