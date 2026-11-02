Италия е влюбена в "златното момче" - първи шампион след 73 години чакане
Той е феномен, но остана здраво стъпил на земята, лее хвалби "Гадзета дело спорт"
"Златното момче" - такива оди се леят в италианските медии тази сутрин, след като Кими Антонели стана най-младият световен шампион в историята на Формула 1. Едва на 20 години, 2 месеца и 7 дни, и във втория си сезон в елита, италианската звезда си запази място в пантеона на великите. За титлата му стигна да финишира трети в Гран при на Мексико, завършило след полунощ наше време в понеделник сутринта.
Италия неслучайно плаче от радост - Антонели е само третият италианец със световна титла във Формула 1. И първи от 73 години насам.
Другите двама са легендите Джузепе Фарина (1950) и Алберто Аскари (1952, 1953), но това бе толкова отдавна, че за съвременния италиански спортен фен титлата на Кими направо е нова ера.
"Момчето го направи, оставайки верен на себе си - пише "Гадзета дело спорт". - С невероятен устрем на хлапе, което преследва мечтата. Но и със зрялост на пилот, който има огромен опит. Представянето му наистина е необяснимо, той е феномен."
"Италия, да празнуваме!", призовава "Тутоспорт".
Самият Кими също посвети титлата на родината си в първите емоционални думи след финала в Мексико.
"Това е за отбора ми, за семейството ми и за Италия", успя да изрече емоционалният нов шампион, излизайки от болида.
Той подобри рекорда на Себастиан Фетел, който спечели титлата във Формула 1 на 23 години.
Пилотът на "Мерцедес" спечели 9 победи и 7 полпозишъна в 19 състезания дотук през сезона. И стана световен шампион четири кръга преди края на надпреварата, като ие недостижим на върха с 380 точки. Втори е Макс Верстапен ("Ред Бул") с 261 точки, следван от Люис Хамилтън ("Ферари", 259).
Ето и списък с всички световни шампиони през новия век на Формула 1:
2026 - Кими Антонели (Италия, "Мерцедес")
2025 - Ландо Норис (Великобритания, "Макларън")
2024 - Макс Верстапен ("Ред Бул")
2023 - Макс Верстапен ("Ред Бул")
2022 - Макс Верстапен ("Ред Бул")
2021 - Макс Верстапен (Нидерландия, "Ред Бул")
2020 - Люис Хамилтън ("Мерцедес")
2019 - Люис Хамилтън ("Мерцедес")
2018 - Люис Хамилтън ("Мерцедес")
2017 - Люис Хамилтън ("Мерцедес")
2016 - Нико Розберг (Германия, "Мерцедес")
2015 - Люис Хамилтън ("Мерцедес")
2014 - Люис Хамилтън ("Мерцедес")
2013 - Себастиан Фетел ("Ред Бул")
2012 - Себастиан Фетел ("Ред Бул")
2011 - Себастиан Фетел ("Ред Бул")
2010 - Себастиан Фетел (Германия, "Ред Бул")
2009 - Дженсън Бътън (Великобритания, "Браун")
2008 - Люис Хамилтън (Великобритания, "Макларън")
2007 - Кими Райконен (Финландия, "Ферари")
2006 - Фернандо Алонсо ("Рено")
2005 - Фернандо Алонсо (Испания, "Рено")
2004 - Михаел Шумахер ("Ферари")
2003 - Михаел Шумахер ("Ферари")
2002 - Михаел Шумахер ("Ферари")
2001 - Михаел Шумахер (Германия, "Ферари").