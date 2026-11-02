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"Златното момче" - такива оди се леят в италианските медии тази сутрин, след като Кими Антонели стана най-младият световен шампион в историята на Формула 1. Едва на 20 години, 2 месеца и 7 дни, и във втория си сезон в елита, италианската звезда си запази място в пантеона на великите. За титлата му стигна да финишира трети в Гран при на Мексико, завършило след полунощ наше време в понеделник сутринта.

Кими за историята: Антонели е най-младият шампион във Формула 1
Виж още Кими за историята: Антонели е най-младият шампион във Формула 1

Италия неслучайно плаче от радост - Антонели е само третият италианец със световна титла във Формула 1. И първи от 73 години насам.

Другите двама са легендите Джузепе Фарина (1950) и Алберто Аскари (1952, 1953), но това бе толкова отдавна, че за съвременния италиански спортен фен титлата на Кими направо е нова ера.

"Момчето го направи, оставайки верен на себе си - пише "Гадзета дело спорт". - С невероятен устрем на хлапе, което преследва мечтата. Но и със зрялост на пилот, който има огромен опит. Представянето му наистина е необяснимо, той е феномен."

"Италия, да празнуваме!", призовава "Тутоспорт".

Самият Кими също посвети титлата на родината си в първите емоционални думи след финала в Мексико.

"Това е за отбора ми, за семейството ми и за Италия", успя да изрече емоционалният нов шампион, излизайки от болида.

Той подобри рекорда на Себастиан Фетел, който спечели титлата във Формула 1 на 23 години.

Пилотът на "Мерцедес" спечели 9 победи и 7 полпозишъна в 19 състезания дотук през сезона. И стана световен шампион четири кръга преди края на надпреварата, като ие недостижим на върха с 380 точки. Втори е Макс Верстапен ("Ред Бул") с 261 точки, следван от Люис Хамилтън ("Ферари", 259).

Снимка: Getty Images

Ето и списък с всички световни шампиони през новия век на Формула 1:

2026 - Кими Антонели (Италия, "Мерцедес")

2025 - Ландо Норис (Великобритания, "Макларън")

2024 - Макс Верстапен ("Ред Бул")

2023 - Макс Верстапен ("Ред Бул")

2022 - Макс Верстапен ("Ред Бул")

2021 - Макс Верстапен (Нидерландия, "Ред Бул")

2020 - Люис Хамилтън ("Мерцедес")

2019 - Люис Хамилтън ("Мерцедес")

2018 - Люис Хамилтън ("Мерцедес")

2017 - Люис Хамилтън ("Мерцедес")

2016 - Нико Розберг (Германия, "Мерцедес")

Италия се опияни от триумфа на Кими: Той ходи по вода, ще е сред великите в спорта
Виж още Италия се опияни от триумфа на Кими: Той ходи по вода, ще е сред великите в спорта

2015 - Люис Хамилтън ("Мерцедес")

2014 - Люис Хамилтън ("Мерцедес")

2013 - Себастиан Фетел ("Ред Бул")

2012 - Себастиан Фетел ("Ред Бул")

2011 - Себастиан Фетел ("Ред Бул")

2010 - Себастиан Фетел (Германия, "Ред Бул")

2009 - Дженсън Бътън (Великобритания, "Браун")

2008 - Люис Хамилтън (Великобритания, "Макларън")

2007 - Кими Райконен (Финландия, "Ферари")

2006 - Фернандо Алонсо ("Рено")

2005 - Фернандо Алонсо (Испания, "Рено")

2004 - Михаел Шумахер ("Ферари")

2003 - Михаел Шумахер ("Ферари")

2002 - Михаел Шумахер ("Ферари")

2001 - Михаел Шумахер (Германия, "Ферари").

Снимка: Getty Images

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