Въпросът е не кой ще е шампион, а кога ще бъде подпечатана титлата?

1732 Снимка: Getty Images

Кими Антонели e почти сигурният нов шампион във Формула 1, като титлата му изглежда само въпрос на формалност и големият въпрос е кога ще бъде узаконена.

Италианският феномен спечели и вчерашното Гран при на САЩ и направи всичко, което зависи от него. Узаконяването на титлата зависеше и от тотален крах за опонентите му, който обаче не се състоя.

След седмица в Мексико обаче ситуацията е различна и Кими Антонели не зависи особено от това, което ще направят неговите конкуренти, защото той се нуждае от само 2 точки.

По-просто казано, Кими Антонели просто трябва да завърши на деветото място или по-напред, за да се превърне в най-младия шампион в цялата история на Формула 1.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Към момента този рекорд държи Себастиан Фетел, който през 2010-а спечели титлата на 23 години и 134 дни, а топ 4 на младите шампиони допълват три звезди, които все още са част от колоната.

Люис Хамилтън спечели първата си титла на 23 години и 300 дни, Макс Верстапен го направи на 24 години и 73 дни, а Фернандо Алонсо го стори на 24 години и 57 дни.

Всички тези рекорди ще бъдат разбити на пух и прах, защото в неделя Кими Антонели ще бъде на 20 години и 68 дни. Дори да не го стори в Мексико, а седмица или месец по-късно, той отново ще бъде с над три години по-млад от досегашния рекорд, което е феноменално.

Снимка: Getty images

Ето какво казват цифрите:

Кими Антонели се нуждае от две точки до края на сезона и това е при условие, че неговият съотборник в "Мерцедес" Джордж Ръсел спечели всяко състезание до края на сезона.

Ако победителят в Мексико не се казва Джордж Ръсел или Люис Хамилтън, то няма абсолютно никакво значение дали Кими Антонели ще завърши състезанието или не.

Сами разбирате, че титлата е сигурна, а по всяка вероятност празненствата ще стартират още в Мексико Сити.

Вчера официално Ландо Норис бе детрониран, след като и математически не може да спечели титлата, а друга любопитна статистика е свързана с Макс Верстапен.

Това е първият сезон от 2020-а насам, в който Нидерландецът няма да е претендент за титлата в последния ден от сезона.

В последните пет сезона той взе четири титли, а дори и миналата година до последно бе в играта за трофея.

Снимка: GettyImages

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.