Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Кими Антонели e почти сигурният нов шампион във Формула 1, като титлата му изглежда само въпрос на формалност и големият въпрос е кога ще бъде узаконена.

Италианският феномен спечели и вчерашното Гран при на САЩ и направи всичко, което зависи от него. Узаконяването на титлата зависеше и от тотален крах за опонентите му, който обаче не се състоя.

Феноменът Кими взе победата в САЩ, но титлата ще трябва да почака поне още седмица
Виж още Феноменът Кими взе победата в САЩ, но титлата ще трябва да почака поне още седмица

След седмица в Мексико обаче ситуацията е различна и Кими Антонели не зависи особено от това, което ще направят неговите конкуренти, защото той се нуждае от само 2 точки.

По-просто казано, Кими Антонели просто трябва да завърши на деветото място или по-напред, за да се превърне в най-младия шампион в цялата история на Формула 1.

Към момента този рекорд държи Себастиан Фетел, който през 2010-а спечели титлата на 23 години и 134 дни, а топ 4 на младите шампиони допълват три звезди, които все още са част от колоната.

Люис Хамилтън спечели първата си титла на 23 години и 300 дни, Макс Верстапен го направи на 24 години и 73 дни, а Фернандо Алонсо го стори на 24 години и 57 дни.

Всички тези рекорди ще бъдат разбити на пух и прах, защото в неделя Кими Антонели ще бъде на 20 години и 68 дни. Дори да не го стори в Мексико, а седмица или месец по-късно, той отново ще бъде с над три години по-млад от досегашния рекорд, което е феноменално.

Снимка: Getty images

Ето какво казват цифрите:

Кими Антонели се нуждае от две точки до края на сезона и това е при условие, че неговият съотборник в "Мерцедес" Джордж Ръсел спечели всяко състезание до края на сезона.

Ако победителят в Мексико не се казва Джордж Ръсел или Люис Хамилтън, то няма абсолютно никакво значение дали Кими Антонели ще завърши състезанието или не.

Сами разбирате, че титлата е сигурна, а по всяка вероятност празненствата ще стартират още в Мексико Сити.

Вчера официално Ландо Норис бе детрониран, след като и математически не може да спечели титлата, а друга любопитна статистика е свързана с Макс Верстапен.

Това е първият сезон от 2020-а насам, в който Нидерландецът няма да е претендент за титлата в последния ден от сезона.

В последните пет сезона той взе четири титли, а дори и миналата година до последно бе в играта за трофея.

Снимка: GettyImages

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
4530 българи гласуваха за фолкпевицата Ваня Великова. Тя изпревари Сидеров, Томов и Расате Днес
4530 българи гласуваха за фолкпевицата Ваня Великова. Тя изпревари Сидеров, Томов и Расате
33366
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи Лайф
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи
18566
България ще има собствен цифров портфейл до края на годината Бизнес
България ще има собствен цифров портфейл до края на годината
2575
Тестват летяща патрулка във Флорида IT
Тестват летяща патрулка във Флорида
1851
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин Impressio
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин
6911
Потайностите на Източните Родопи: Село Жерка и призраците на едно отчаяно минало Trip
Потайностите на Източните Родопи: Село Жерка и призраците на едно отчаяно минало
8128
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора Вкусотии
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора
2744
Родените през тези 5 месеца се отличават с голям интелект Zodiac
Родените през тези 5 месеца се отличават с голям интелект
1049
Червен код е в сила в много региони на Гърция заради очаквани интензивни валежи и опасност от наводнения Времето
Червен код е в сила в много региони на Гърция заради очаквани интензивни валежи и опасност от наводн...
254