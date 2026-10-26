Кими е с две ръце върху трофея, а историята вероятно ще се пренапише още в неделя
Въпросът е не кой ще е шампион, а кога ще бъде подпечатана титлата?
Кими Антонели e почти сигурният нов шампион във Формула 1, като титлата му изглежда само въпрос на формалност и големият въпрос е кога ще бъде узаконена.
Италианският феномен спечели и вчерашното Гран при на САЩ и направи всичко, което зависи от него. Узаконяването на титлата зависеше и от тотален крах за опонентите му, който обаче не се състоя.
След седмица в Мексико обаче ситуацията е различна и Кими Антонели не зависи особено от това, което ще направят неговите конкуренти, защото той се нуждае от само 2 точки.
По-просто казано, Кими Антонели просто трябва да завърши на деветото място или по-напред, за да се превърне в най-младия шампион в цялата история на Формула 1.
Към момента този рекорд държи Себастиан Фетел, който през 2010-а спечели титлата на 23 години и 134 дни, а топ 4 на младите шампиони допълват три звезди, които все още са част от колоната.
Люис Хамилтън спечели първата си титла на 23 години и 300 дни, Макс Верстапен го направи на 24 години и 73 дни, а Фернандо Алонсо го стори на 24 години и 57 дни.
Всички тези рекорди ще бъдат разбити на пух и прах, защото в неделя Кими Антонели ще бъде на 20 години и 68 дни. Дори да не го стори в Мексико, а седмица или месец по-късно, той отново ще бъде с над три години по-млад от досегашния рекорд, което е феноменално.
Ето какво казват цифрите:
Кими Антонели се нуждае от две точки до края на сезона и това е при условие, че неговият съотборник в "Мерцедес" Джордж Ръсел спечели всяко състезание до края на сезона.
Ако победителят в Мексико не се казва Джордж Ръсел или Люис Хамилтън, то няма абсолютно никакво значение дали Кими Антонели ще завърши състезанието или не.
Сами разбирате, че титлата е сигурна, а по всяка вероятност празненствата ще стартират още в Мексико Сити.
Вчера официално Ландо Норис бе детрониран, след като и математически не може да спечели титлата, а друга любопитна статистика е свързана с Макс Верстапен.
Това е първият сезон от 2020-а насам, в който Нидерландецът няма да е претендент за титлата в последния ден от сезона.
В последните пет сезона той взе четири титли, а дори и миналата година до последно бе в играта за трофея.