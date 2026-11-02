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Андреа Кими Антонели с "Мерцедес" е най-младият световен шампион в историята на Формула 1. Едва на 20 години, 2 месеца и 7 дни, още преди края на втория си сезон в елита, италианската вече изгряла звезда си запази място в историята, след като днес финишира трети в Гран при на Мексико.

Реално трябваше да се случи някакво чудо, за да не бъде подпечатана триумфа на Антонели, който щеше да си гарантира шампионския трофей при завършване на всяко едно от първите 9 места. Както и на десето и единадесето, но с допълнителни условия, зависещи от други пилоти.

Освен това 20-годишният италианец донесе на родината си титлата след повече от 70 години чакане. Последният шампион, който Италия имаше преди Антонели, бе Алберто Аскари, който на 35-годишна възраст печели втората си титла през 1953-а.

Също така - 19 години след триумфа на Кими Райконен с "Ферари", отново виждаме шампион с това име.

Колкото до самото състезание, извън очакваната коронация на новия шампион, Макс Верстапен ("Ред Бул") завъшри като победител в Мексико. Четирикратняит №1 бе с 0.799 секунди по-бърз от седемкратния първенец Люис Хамилтън ("Ферари") и Антонели, финиширал трети с над 4 секунди изоставане, редом до двама от най-големите в спорта.

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Шарл Леклер ("Ферари") също влезе в точките като четвърти, а десетката бе допълнена от Ландо Норис ("Макларън"), шампион от миналата година, както и Джордж Ръсел ("Мерцедес"), Оскар Пиастри ("Макларън"), Франко Колапинто ("Алпин"), Лиум Лоусън ("Рейсинг Булс") и Пиер Гасли ("Алпин").

Верстапен спечели в Мексико Сити Снимка: Getty Images

Общо петима не завършиха, като двамата от "Астън Мартин", Фернандо Алонсо и Ланс Строл отпаднаха заради технически проблеми преди да са минали и 10 обиколки в Мексико Сити.

Валтери Ботас ("Кадилак") се разби в преградата около пистата и това доведе до дълго прекъсване с червен флаг в 46-ата обиколка, а сходна съдба имаха Оли Беърман ("Хаас"), който отпада за втора поредна седмица, както и Арвин Линдблад ("Рейсинг Булс").

За новият шампион това е девета победа през сезона и той е недостижим на върха с 380 точки. Втори е Верстапен с 261 точки, следван от Хамилтън (259), Ръсел (250) и Леклер (245).

До края на сезон 2026 остават още четири старта.

Хамилтън и Верстапен вдигнаха Антонели на раменете си за великолепен кадър след края Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

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