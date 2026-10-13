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Формула 1 отново ще има старт в Африка, след като за последно това се случи през 1993 година, когато домакин бе Южна Африка. Руанда е страната, която ще върне елита на моторните спортове.

Държавата подписа 10-годишен договор за домакинство на новопострена писта в Бугесера, на около 40 километра южно от столицата Кигали. Очаква се Руанда да дебютира във Формула 1 през 2030-а или през 2031-а.

Новостроящата се писта се намира непосредствено до новото международно летище на града, а с дизайна ѝ е помогнал Алекс Вурц - бивш пилот на "Бенетон", "Макларън" и "Уилямс", който има 69 старта в кариерата си.

Тепърва ще се обсъжда в коя част от календара на Формула 1 ще бъде вкарано състезанието, тъй като досега нямаше старт в Африка, а присъствието на такъв ще доведе до промени в логистиката.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Дъждовният сезон в Руанда е между март и май, както и за кратко през октомври и ноември.

Мненията пък са смесени, защото вече години наред Руанда и президентът Пол Кагаме са обвинявани в това, че използват спорта, за да изчистят имиджа си от множество престъпления, свързани с нарушаване на човешките права.

Страната спонсорира Арсенал и Астън Вила в английския професионален футбол, а също така бе домакин на световното по колоездене преди две години.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.