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Ландо Норис с "Макларън" спечели дъждовната квалификация на Гран при на Бразилия от Формула 1 ще започне неделното състезание от първо място. Най-доброто време днес бе 1:27.470 минути, а до британеца ще застане неговият наследник със световната титла Андреа Кими Антонели с "Мерцедес".

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Квалификацията премина през дъждовно време и очаквано имаше нетипични за Формула 1 резултати.

Знаейки, че ще получи наказание и ще стартира от дъното на решетката, Макс Верстапен спести гумите за мокър асфалт и отпадна в първата квалификация. Оскар Пиастри не успя за втора поредна седмица да прескочи втората. Люис Хамилтън също отпадна, но британецът ще бъде с наказание от 10 места, което важи и за неговия съотборник във "Ферари" Шарл Льоклер.

Пилотите все пак смениха гумите за мокър асфалт с интермедиа за финалната част на квалификацията и резултатите се подобриха. Джордж Ръсел зададе темпото с 1:27.674 минути, но Ландо Норис от Макларън го победи с 0.204 секунди.

Норис ще потегли от първата позиция в Гран при на Бразилия, а предвид наказанието на Ръсел с пет места, на втората позиция ще го замени съотборникът му в "Мерцедес" Кими Антонели. Лиъм Лоусън даде пето време зад Льоклер, но състезателят на "Рейсинг Булс" ще оглави втора линия, а до него ще застане Нико Хюлкенберг с "Ауди". На трета линия са Исак Хаджар с "Ред Бул" и Оливър Берман с "Хаас", а Джордж Ръсел ще стартира до Фернандо Алонсо с "Астън Мартин" зад тях.

Люис Хамилтън и Макс Верстапен ще започнат състезанието от опашката на колоната.

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