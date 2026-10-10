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След като преди седмица Макс Верстапен ("Ред Бул") ликува в Гран при на Малайзия, което бе съпроводено от жестока буря, сега майката природа отново се намеси, този път в спринтовата надпревара, съпровождаща състезанието в Сингапур. И отново печеливш в тази ситуация бе Верстапен, който бе най-бърз в спринта.

Проливен дъжд отложи началото на надпреварата с 30 минути, а дължината ѝ бе скъсена с една обиколка - от 21 на 20.

Джордж Ръсел с "Мерцедес", който започна от втора позиция, напусна състезанието още в първата обиколка, след като се завъртя в края ѝ и приключи участието си на мокрото трасе. Верстапен бе стартирал начело на колоната, като междувременно Серхио Перес ("Кадилак") и Ланс Строл ("Астън Мартин") също отпаднаха. Следващият напуснал по-рано бе Исак Хаджар, който не можа да продължи след контакт с Перес по-рано. Франко Колапинто ("Алпин") също приключи още в третата обиколка заради повреда.

След напускането на колата за сигурност, Верстапен започна мощно и даде заявка за предстоящата си победа. Макс увеличи преднината си пред Люис Хамилтън и Шарл Леклер ("Ферари"), които го преследваха, до 4.7 и 6.5 секунди пет обиколки преди края.

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Това бе и подреждането в Топ 3 на крайното класиране, а за капак на всичко двете коли на "Макларън" се удариха малко преди финала и това доведе до отпадане на Оскар Пиастри и осмо място за световния шампион Ландо Норис.

Общо седем пилоти не завършиха, като към изброените вече се присъединиха и Алекс Албън ("Уилямс") и Валтери Ботас ("Кадилак").

Лидерът в генерланото класиране Кими Антонели приключи шести.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.