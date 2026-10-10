Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

След като преди седмица Макс Верстапен ("Ред Бул") ликува в Гран при на Малайзия, което бе съпроводено от жестока буря, сега майката природа отново се намеси, този път в спринтовата надпревара, съпровождаща състезанието в Сингапур. И отново печеливш в тази ситуация бе Верстапен, който бе най-бърз в спринта.

Шеф на "Ред Бул" за Цолов във F1: Трима просто не се събират в две коли
Виж още Шеф на "Ред Бул" за Цолов във F1: Трима просто не се събират в две коли

Проливен дъжд отложи началото на надпреварата с 30 минути, а дължината ѝ бе скъсена с една обиколка - от 21 на 20.

Джордж Ръсел с "Мерцедес", който започна от втора позиция, напусна състезанието още в първата обиколка, след като се завъртя в края ѝ и приключи участието си на мокрото трасе.  Верстапен бе стартирал начело на колоната, като междувременно Серхио Перес ("Кадилак") и Ланс Строл ("Астън Мартин") също отпаднаха. Следващият напуснал по-рано бе Исак Хаджар, който не можа да продължи след контакт с Перес по-рано. Франко Колапинто ("Алпин") също приключи още в третата обиколка заради повреда.

След напускането на колата за сигурност, Верстапен започна мощно и даде заявка за предстоящата си победа. Макс увеличи преднината си пред Люис Хамилтън и Шарл Леклер ("Ферари"), които го преследваха, до 4.7 и 6.5 секунди пет обиколки преди края.

Това бе и подреждането в Топ 3 на крайното класиране, а за капак на всичко двете коли на "Макларън" се удариха малко преди финала и това доведе до отпадане на Оскар Пиастри и осмо място за световния шампион Ландо Норис.

Общо седем пилоти не завършиха, като към изброените вече се присъединиха и Алекс Албън ("Уилямс") и Валтери Ботас ("Кадилак").

Лидерът в генерланото класиране Кими Антонели приключи шести.

 

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
125959
Как Райън Рейнолдс се превърна от "обикновена" знаменитост в предприемач-милиардер? Лайф
Как Райън Рейнолдс се превърна от "обикновена" знаменитост в предприемач-милиардер?
4289
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4020
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му във Великобритания Impressio
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му ...
5854
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3008
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1050
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1462