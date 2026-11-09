Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Мечтата да видим Никола Цолов като пилот във Формула 1 вероятно ще трябва да почака, след като Лиам Лоусън е все по-близо до сключването на договор с отбора на Рейсинг Булс за сезон 2027. Новината идва след изключително силното представяне на пилота по време на уикенда за Голямата награда на Бразилия.

Според информация на The Race, въпреки че окончателното решение все още не е взето от основните акционери на Ред Бул, всички знаци сочат, че именно Лоусън ще получи одобрение. Официално съобщение по темата се очаква преди следващото състезание в Лас Вегас.

Собствениците на Ливърпул купуват отбор от Формула 1, който е опция за Цолов
Виж още Собствениците на Ливърпул купуват отбор от Формула 1, който е опция за Цолов

През последните няколко седмици Лоусън преживя напрегнато очакване на новини дали Рейсинг Булс ще го задържи за 2027 г., или ще предпочете да даде шанс на младия пилот от академията Никола Цолов, който да стане съотборник на Арвид Линдблад. Ситуацията между Лоусън и Цолов от известно време е изключително деликатна, като са били разглеждани множество различни варианти за най-добрата посока, в която отборът да поеме.

От една страна, блестящият сезон на Лоусън го прави логичен избор за оставане. Той се намира на девето място в класирането при пилотите и има решаващ принос за петата позиция на тима му в битката при конструкторите.

Освен това той представлява перфектен ориентир за съотборника си Арвид Линдблад, спрямо когото да се измери истинският потенциал и напредъкът на младия пилот през втората му година във Формула 1 през 2027 г.

Българският лъв - бъдещ крал на Формула 1? Наредиха Цолов в престижен списък
Виж още Българският лъв - бъдещ крал на Формула 1? Наредиха Цолов в престижен списък

Въпреки това от Red Bull осъзнават, че инвестират сериозно в своята младежка програма, за да подготвят таланти за основния си отбор. Ето защо промоцията на Никола Цолов би имала смисъл, за да може той да бъде оценен възможно най-скоро след успехите, които постигна във Формула 2 през тази година.

В момента Цолов е втори в класирането преди последните два кръга в Катар и Абу Даби. Той обаче може да получи "чиста" възможност да си осигури титлата, ако основният му съперник Рафаел Камара остане в Хаас във Формула 1.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Тръмп: Много сме близо до сделка, но картата на Украйна ще бъде малко по-различна Днес
Тръмп: Много сме близо до сделка, но картата на Украйна ще бъде малко по-различна
32175
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата Лайф
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата
8837
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР Бизнес
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР
33541
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна IT
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна
28344
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница Impressio
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница
3078
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео) Trip
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео)
18296
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка Zodiac
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка
943
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сняг Времето
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сня...
5117