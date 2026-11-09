Българинът остава в плановете на "Ред Бул", но за по-следващия сезон

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Мечтата да видим Никола Цолов като пилот във Формула 1 вероятно ще трябва да почака, след като Лиам Лоусън е все по-близо до сключването на договор с отбора на Рейсинг Булс за сезон 2027. Новината идва след изключително силното представяне на пилота по време на уикенда за Голямата награда на Бразилия.

Според информация на The Race, въпреки че окончателното решение все още не е взето от основните акционери на Ред Бул, всички знаци сочат, че именно Лоусън ще получи одобрение. Официално съобщение по темата се очаква преди следващото състезание в Лас Вегас.

През последните няколко седмици Лоусън преживя напрегнато очакване на новини дали Рейсинг Булс ще го задържи за 2027 г., или ще предпочете да даде шанс на младия пилот от академията Никола Цолов, който да стане съотборник на Арвид Линдблад. Ситуацията между Лоусън и Цолов от известно време е изключително деликатна, като са били разглеждани множество различни варианти за най-добрата посока, в която отборът да поеме.

От една страна, блестящият сезон на Лоусън го прави логичен избор за оставане. Той се намира на девето място в класирането при пилотите и има решаващ принос за петата позиция на тима му в битката при конструкторите.

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Освен това той представлява перфектен ориентир за съотборника си Арвид Линдблад, спрямо когото да се измери истинският потенциал и напредъкът на младия пилот през втората му година във Формула 1 през 2027 г.

Въпреки това от Red Bull осъзнават, че инвестират сериозно в своята младежка програма, за да подготвят таланти за основния си отбор. Ето защо промоцията на Никола Цолов би имала смисъл, за да може той да бъде оценен възможно най-скоро след успехите, които постигна във Формула 2 през тази година.

В момента Цолов е втори в класирането преди последните два кръга в Катар и Абу Даби. Той обаче може да получи "чиста" възможност да си осигури титлата, ако основният му съперник Рафаел Камара остане в Хаас във Формула 1.

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