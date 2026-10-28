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Британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсел няма да участва в първата свободна тренировка за Гран При на Мексико Сити във Формула 1 този уикенд, тъй като неговият болид ще бъде управлявана от резервния пилот на отбора Фредерик Вести.

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Промяната се дължи на задължителната програма за участие на млади пилоти за отборите от Формула 1.

Ръсел ще се оттегли от W17 за първи път през сезон 2026. Преди това съотборникът му Кими Антонели пропусна тренировки в Барселона и Унгария по същата причина, съобщава RacingNews365.

Британецът ще се завърне зад волана за втората свободна тренировка. Мексиканската писта често се избира за подобни промени - първата сесия се провежда при условия на настилката, които се променят с увеличаването на броя обиколки.

Антонели влиза в кръга в Мексико като лидер в шампионата. Той води пред Ръсел със 123 точки и е само на две от спечелване на световната титла във Формула 1.

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